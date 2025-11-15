Después de consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022, Emiliano “Dibu” Martínez cumplió un sueño personal junto a su esposa Mandinha, diseñadora de interiores.

La pareja construyó en Mar del Plata, ciudad natal del arquero, una casa pensada para el descanso y la vida familiar, con un diseño que combina inspiración inglesa y raíces argentinas.

Ubicada en un barrio privado de la zona sur de la ciudad, rodeado de naturaleza y con acceso restringido, la vivienda fue presentada por el propio Dibu en redes sociales con la frase “un sueño cumplido”.

Así es la nueva casa del Dibu Martínez en Mar del Plata: inspirada en Inglaterra y diseñada por Mandinha | Créditos: Instagram @mandinha_martinez_

El proyecto comenzó tras el Mundial y se concretó durante una pausa en la agenda deportiva del arquero del Aston Villa, en Inglaterra.

ASÍ ES LA CASA DE DIBU MARTÍNEZ EN MAR DEL PLATA

La casa fue diseñada íntegramente por Mandinha, quien lidera una firma especializada en decoración. Su sello se percibe en cada rincón: materiales cálidos, espacios amplios, luz natural y una estética que refleja serenidad y funcionalidad.

Los pisos y ventanales de madera, los muebles de líneas suaves y la paleta de colores neutros con tonos tierra crean un ambiente acogedor que invita al relax.

El diseño se inspira en las casas de campo británicas, en sintonía con el hogar que la familia posee en Birmingham. La fachada, revestida en piedra y madera, combina modernidad con encanto rústico, mientras que los grandes ventanales permiten integrar el interior con el entorno verde que la rodea.

El jardín, uno de los puntos destacados, fue pensado para el disfrute de toda la familia, con amplios espacios para juegos y reuniones al aire libre.

La cocina de estilo campestre se conecta con el comedor y el living, generando un ambiente integrado y cálido. Los techos altos, las lámparas colgantes y los detalles en hierro refuerzan la estética británica, sin perder la conexión con el paisaje marplatense.