Con el regreso de MasterChef Celebrity, el nombre de Donato de Santis vuelve a ocupar un lugar central en la televisión argentina. Pero lejos de los sets y las luces del estudio, el reconocido chef guarda un refugio especial al otro lado del océano: una casa de ensueño en Puglia, al sur de Italia, donde junto a su esposa Micaela Paglayán disfruta de una vida en contacto con la naturaleza y la calma del Mediterráneo.

A casi quinientos kilómetros de Roma, en una costa bañada por el mar, De Santis levantó una residencia que combina elegancia, rusticidad y tradición. Construida con piedra clara y materiales típicos de la región, la vivienda conserva el encanto de las antiguas casonas italianas. Los tonos beige, arena y crema dominan tanto la fachada como los interiores, creando una atmósfera cálida que dialoga con la luz natural.

El diseño interior mantiene una estética sobria y funcional, con líneas simples y una paleta neutra que invita a la calma. En el patio interno, sillones de cemento fijados a la pared, muebles de exterior y una mesa de vidrio antigua se combinan con vasijas artesanales que decoran los rincones y acompañan la escalera angosta de piedra. Cada detalle está pensado para reflejar la esencia de la región: historia, elegancia y conexión con la tierra.

Donato de Santis y Micaela Paglayán: la casa mediterránea del chef en su Puglia natal. CRÉDITO: Instagram

LOS RINCONES DE LA CASA DE DONATO DE SANTIS

Uno de los espacios favoritos de la pareja es el living abierto al mar, donde los grandes ventanales permiten disfrutar de una vista infinita al horizonte. Allí, Donato suele pasar las tardes leyendo o cocinando mientras Micaela comparte postales de su día a día en redes sociales, enamorando a sus seguidores con la serenidad del paisaje.

Donato de Santis y Micaela Paglayán: la casa mediterránea del chef en su Puglia natal. CRÉDITO: Instagram

Pero sin duda, el corazón del hogar está en su huerta orgánica. Rodeada de olivos centenarios y vegetación autóctona, ocupa un lugar central en la vida del chef. Donato cultiva allí pimientos, ajíes, repollos y hierbas aromáticas que luego utiliza en sus platos. “Nada se compara con cocinar con lo que uno mismo sembró”, suele decir el jurado de MasterChef, que no duda en mostrar con orgullo sus cosechas en Instagram.