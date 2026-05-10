El futuro es nuestro se perfila como una de las apuestas más importantes de Netflix en América Latina. La miniserie, basada en la novela The World Jones Made del escritor Philip K. Dick, combina ciencia ficción, política y drama en una historia que reinterpreta el género desde una mirada regional.

Se trata de una producción de 8 episodios -aún sin duración confirmada por capítulo- que llegará al gigante del streaming tras su estreno previsto para 2027.

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El proyecto está liderado por el showrunner Mateo Gil, reconocido por su trabajo en Mar adentro, y cuenta con un equipo de dirección integrado por Vicente Amorim, Daniel Rezende y Jesús Braceras. Pero sin dudas, uno de los aspectos atrayentes para nosotros es la participación de Delfina Chaves.

De qué trata El futuro es nuestro

La historia se sitúa en el año 2047, en una América Latina atravesada por el colapso ambiental, la escasez de recursos y un clima de violencia estructural. En ese contexto surge una federación regional que intenta imponer orden mediante un sistema autoritario.

En paralelo, aparece Jonás Flores, un joven predicador que afirma poder ver el futuro y que comienza a ganar influencia a través de Internet. Su mensaje, cargado de promesas y esperanza, logra movilizar a miles de personas y pone en jaque al poder establecido.

Jonás Flores, un joven predicador que afirma poder ver el futuro.

La tensión crece cuando un agente decide perseguir a Jonás, lo que desata una lucha entre control estatal y revolución popular en un mundo al borde del colapso.

Una superproducción latinoamericana sin precedentes

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su escala. El futuro es nuestro es la primera adaptación audiovisual en español de una obra de Philip K. Dick, autor clave del género de ciencia ficción, responsable de historias que inspiraron películas como Blade Runner o Minority Report.

Además, la serie reúne talento de distintos países de la región, tanto delante como detrás de cámara. La producción está a cargo de K&S Films, responsable de títulos como El Eternauta, en conjunto con Electric Shepherd Productions, la compañía que gestiona el legado del autor.

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Si bien parte de una novela de 1956, la adaptación toma distancia de algunos elementos clásicos del libro para construir una historia más cercana a problemáticas actuales como el cambio climático, la crisis social y la manipulación del poder.

Rodaje, locaciones y curiosidades

La serie se filmó en distintas locaciones de Argentina, Uruguay y Paraguay, con un despliegue técnico poco habitual para producciones regionales. Ciudades como La Plata y Puerto Iguazú fueron elegidas por su potencial visual para representar un futuro distópico.

Este enfoque territorial no es casual: uno de los objetivos del proyecto es construir una ciencia ficción con identidad latinoamericana, alejándose de los escenarios tradicionales del género.

La historia se sitúa en el año 2047, en una América Latina atravesada por el colapso ambiental.

La serie también se destaca por su diversidad cultural, con personajes provenientes de distintos países, lo que refuerza la idea de una historia continental más que local.

Cómo es el reparto de El futuro es nuestro