Cami Homs volvió a estar en el centro de la polémica tras su paso por el podcast La Dignidad Ya la Perdimos. Sin vueltas, la modelo se despachó con frases contundentes sobre los periodistas de espectáculos y dejó en claro su postura frente a los rumores y las versiones que circularon sobre su vida privada.

Durante la charla, le preguntaron: “Yo escuché que vos decís que lo que más odiás de tu vida es la mentira”. Fiel a su estilo, Homs respondió: “Total. No sirvo para mentir, te miento y hasta ella que no me conoce ya sabe que estoy mintiendo, no puedo”.

El momento más tenso llegó cuando le consultaron cómo vivió las supuestas mentiras que se habrían dicho sobre ella cuando se separó de Rodrigo de Paul en los medios. Sin filtro, Cami Homs disparó: “No, bueno, quería pegarles un tiro a cada uno, simplemente, pero no, pensaba ‘tendrá una vida de mierda la persona que está diciendo esto de mí, literal’”.

Camila Homs en el podcast La Dignidad ya la Perdimos (Foto: captura de eltrece).

Las palabras de la ex del futbolista no pasaron desapercibidas y en el programa Puro Show lo repudiaron: “Claro, porque en ese podcast hablan de neurociencia...”, comentó Angie Balbiani, Mati Vázquez sumó “es feo el mensaje que da” y Pampito sentenció: “Pegame un balazo sí, pero para no verlo más, Cami Homs me deprime”.

CAMI HOMS SOBRE LA PRENSA: “YO LOS ODIABA A TODOS”

Cami Homs fue más allá y cuestionó el sentido de los programas de chimentos: “Yo no entiendo a esa gente, a los programas de chimentos que se meten tanto en la vida de los demás, ¿con qué sentido?“.

“¿Por qué no te ponés a hablar de algo más interesante que meterte en la vida de otra persona que no sabés, no la conocés, no sabés si se está queriendo morir por lo que vos estás diciendo, si es verdad, o si es mentira? Me parece totalmente nefasto, pero bueno, es lo que les da de comer. Yo los odiaba a todos”, expresó la mediática en la charla.

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