La magia de Disney vuelve a la Argentina con una novedad que ya genera furor entre grandes y chicos: Stitch y Angel debutarán por primera vez en Latinoamérica sobre una pista de hielo.

El esperado anuncio llega de la mano del regreso de Disney On Ice al Movistar Arena con un espectáculo que promete emoción, nostalgia y personajes icónicos de distintas generaciones.

Desde el 17 de julio, el show “Disney On Ice: ¡Festejemos en familia!” reunirá en vivo a figuras inolvidables como Anna y Elsa de Frozen, Mirabel de Encanto y la esperada aparición de Stitch y Angel, que se suman como grandes protagonistas de esta nueva edición.

Uno de los momentos más esperados será justamente la llegada de los personajes de Lilo & Stitch al hielo. Según adelantaron desde la producción, tendrán una participación especialmente diseñada para sorprender con humor, energía y una puesta visual impactante.

Además, el espectáculo volverá a apostar por historias que marcaron a toda una generación. Frozen tendrá un lugar destacado con Anna y Elsa recreando algunos de los momentos más emocionantes de la película, mientras que Mirabel y la familia Madrigal llevarán al escenario el universo de Encanto, la película ganadora del Oscar a Mejor Película Animada.

Vuelve Disney on Ice. Foto: prensa

Cómo será el show de Disney On Ice en Argentina

Más allá de los personajes, Disney On Ice es reconocido por su despliegue técnico internacional. La producción moviliza toneladas de equipamiento y requiere más de 14 horas de montaje para transformar el estadio en una gran pista de hielo.

En escena participan más de 50 patinadores de distintas partes del mundo, combinando acrobacias, coreografías y narrativa visual.

El espectáculo se convirtió en una de las propuestas familiares más exitosas del mundo desde su creación en 1981 y cada año convoca a miles de personas que buscan revivir clásicos de Disney en una experiencia inmersiva.

Cuándo es Disney On Ice 2026 y dónde comprar entradas

Disney On Ice se presentará del 17 al 30 de julio en el Movistar Arena de Buenos Aires. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial del estadio.

El regreso del espectáculo promete convertirse en uno de los eventos familiares más convocantes de las vacaciones de invierno, especialmente por el debut histórico de Stitch y Angel en Latinoamérica.