Este fin de semana Wanda Nara confirmó a través de periodistas su separación de Martín Migueles luego de que el empresario se presentara ante la Justicia, que este martes lo embargó junto a 35 colegas por la friolera de 865 millones de dólares.

De esta manera, la mediática conductora de MasterChef Celebrity salió a despegarse del escándalo con anticipación, e incluso lanzó a través del periodismo de espectáculos una versión de romance con Agustín Bernasconi, su coprotagonista en la película que está filmando en Uruguay.

La foto de Martín Migueles de compras con su hija y las de Wanda Nara (Foto: captura La posta del espectáculo)

A esto se agrega que Wanda afirmó en sus declaraciones del fin de semana que su separación data de un mes atrás, cuando regresó de Japón con Migueles, pero varias fotos y posteos en redes sociales ponen en dura esa versión.

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LA FOTO QUE PONE EN DUDA LA SEPARACIÓN DE WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES

Este martes en La Posta del espectáculo, Gustavo Méndez expuso una imagen que podría terminar con la versión de Wanda Nara. “Eso destierra totalmente la farsa de que Wanda Nara está separada de Martín Migueles anunció”, el panelista de La mañana de Moria.

Martín Leiro, invitado al streaming La Posta del espectáculo fue quien mostró la imagen y contó donde fue tomada. “Yo soy de zona norte y estaba hablando con un colega todo este tema de (el ex de Jésica Cirio Elías) Piccirillo, Migueles y Payarola, porque en Zona Norte se habla mucho de este tema en los pasillos de Tribunales”, empezó Leiro.

“Entonces me dicen ‘Yo voy a comprar a un supermercado en Nordelta y los veo siempre a Migueles con su hija y con las dos nenas de Wanda. Esto fue hace un par de semanas atrás y este fin de semana me escribe y me dice ‘Martín, estoy en el supermercado a Migueles y su nena con las hijas de Wanda, las tres vestidas igual’. No la vamos a mostrar, pero hay otra foto en la que se les ve la cara”, señaló el invitado.

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