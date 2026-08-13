Úrsula Corberó vive el verano más feliz de su vida. La actriz española, pareja del actor argentino Chino Darín, cumplió 37 años este martes y decidió celebrarlo de la manera más especial: mostrando a su hijo Dante, nacido el pasado 9 de febrero en Barcelona.

En sus historias de Instagram, la protagonista de La Casa de Papel publicó una foto del bebé gateando sobre una alfombra y escribió una frase que mezcla el español con el inglés y que ya está en boca de todos sus seguidores: “El mejor cumple de mi vida so far”.

En la imagen se puede ver a Dante vestido con un conjunto de remera y pantalón estampado con naranjas, en pleno proceso de aprender a gatear por la casa. La actriz, que durante años mantuvo un perfil bajo respecto a su vida privada, atraviesa desde el nacimiento del bebé una etapa de mayor apertura en sus redes: comparte cada vez más postales de su maternidad, aunque siempre con la discreción que la caracteriza.

Dante, hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín, gateando en la foto que compartió su mamá por su cumpleaños. Fuente: Instagram @ursulolita

LA HISTORIA DE AMOR CON EL CHINO DARÍN

La pareja se conoció hace diez años durante el rodaje de la serie La Embajada y desde entonces no se separó más. Úrsula había confesado en más de una entrevista que soñaba con ser madre antes de los 30, pero la maternidad le llegó recién a los 36.

“Creo que las cosas llegan a su ritmo, como tienen que llegar”, había dicho en ese momento, reflejando la calma con la que atravesó la espera.

Ursula Corberó, Chino y Dante Darín (Foto: Instagram @ursulolita)

El embarazo se confirmó el 9 de septiembre de 2025, cuando la actriz compartió una foto mostrando la panza junto a una descripción divertida: aclaró que la imagen no era producto de la inteligencia artificial, sino de diez años de amor con Chino Darín.

EL ABUELO RICARDO DARÍN, “INCREÍBLEMENTE FELIZ”

El nacimiento de Dante también cambió la vida de Ricardo Darín, que se convirtió en abuelo por primera vez. En una entrevista reciente en televisión española, el actor contó que su nieto ya dejó atrás la etapa de recién nacido y se transformó en un bebé “robusto y muy simpático”. “La verdad es que estamos todos increíblemente felices”, aseguró con una sonrisa que no pudo disimular.

El nacimiento de Dante también cambió la vida de Ricardo Darín

Por su parte, Úrsula ya retomó su actividad laboral: en mayo se sumó al rodaje de la segunda parte de la serie Jackal, apenas tres meses después de dar a luz.

Aun así, la actriz sigue mostrando que su prioridad hoy pasa por otro lado, y esta última foto de cumpleaños con Dante gateando lo confirma una vez más.