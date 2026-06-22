El Chino Darín vivió este domingo un Día del Padre muy especial: el primero. Y no dejó pasar la fecha sin compartirla con sus seguidores.

El actor argentino publicó en sus redes sociales una tierna foto junto a su hijo Dante, el bebé que tuvo con la actriz española Úrsula Corberó, con un mensaje simple y contundente: “Una de padre en su día.”

En la postal, Chino aparece paseando junto al pequeño Dante en una escena cotidiana y sin poses armadas. Lejos del posado efectista, eligió una imagen sencilla y natural que igual logró emocionar a miles de seguidores. El posteo se llenó de comentarios de famosos y se convirtió en tendencia.

LOS FAMOSOS QUE LE DEJARON SU SALUDO A CHINO DARÍN

El posteo del actor desató una catarata de mensajes de colegas y amigos. Joaquín Furriel fue uno de los primeros en reaccionar: “Bienvenido al club! Feliz día”, escribió.

Darío Barassi sumó: “El mejor rol. Y te queda pintado”. Benjamín Vicuña, también papá, lo saludó como compañero: “Feliz día compañero!”.

Chino Darín celebró su primer Día del Padre en Argentina Por: Instagram

No se quedaron atrás Martín Garabal, Claudia Villafañe —quien le mandó un beso a los tres— ni Florencia Bas, que lo felicitó con emoción: “Feliz primer día del padre mi amor!!!”. Su hermana Clara Darín reaccionó con un escueto pero elocuente “Por favor”, mientras que Úrsula Corberó cerró los saludos con un mensaje lleno de corazones: “Feliz primer diaaaaaaaaa del padre”.

LA LLEGADA DE DANTE, EL HIJO DE CHINO DARÍN Y ÚRSULA CORBERÓ

Dante nació el 9 de febrero de 2026. Fue el propio Ricardo Darín quien confirmó la noticia ante la prensa y reveló el nombre del recién nacido. “Se llama Dante. Es un nombre con mucho significado, pero es bonito, muy bonito”, dijo el actor emocionado al convertirse en abuelo por primera vez.

Chino Darín sosteniendo al pequeño Dante en brazos. Crédito: Instagram Por: Instagram

Chino Darín describió el nacimiento como “una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora e increíble”. Tuvo que escaparse de un rodaje en Buenos Aires para llegar a tiempo al parto, y lo logró. Horas después, debió regresar a la Argentina por compromisos profesionales, aunque mantuvo el contacto con su familia a través de videollamadas constantes.