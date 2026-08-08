La 35° edición de Un Sol para los Chicos llegó a su fin este sábado con una nueva jornada cargada de emoción, música y solidaridad. El especial, organizado por UNICEF junto a eltrece, cerró una vez más con el objetivo cumplido de recaudar fondos para garantizar que más niños y adolescentes de Argentina y el mundo accedan a mejores oportunidades.

Con la conducción de Guido Kaczka y Mario Massaccesi, acompañados por Nazarena Di Serio y Gabriela Sobrado, el programa ofreció más de cuatro horas de transmisión en vivo con shows de Abel Pintos, Ángela Leiva, K4os y Axel, además de historias que reflejaron el trabajo que lleva adelante UNICEF tanto en el país como en distintas emergencias humanitarias del mundo.

Un Sol Para los Chicos 2026 (Foto: Prensa).

Al finalizar la transmisión, se anunció que la campaña logró recaudar $2.427.921.106, una cifra que permitirá continuar impulsando proyectos vinculados a la salud, la educación, la nutrición, el acceso al agua potable y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

ASÍ FUE UN SOL PARA LOS CHICOS 2026: SHOW, INFORMES ESPECIALES Y EMOCIÓN

Durante el programa también se presentaron informes especiales protagonizados por Julián Weich, desde Salta, y Virginia Elizalde, desde Misiones, donde mostraron el impacto del trabajo que UNICEF desarrolla junto a las comunidades. Además, se visibilizaron las crisis humanitarias que afectan a millones de chicos en Sudán y la asistencia que el organismo brinda en Venezuela tras los terremotos.

Esta edición tuvo un significado especial porque celebró los 35 años de Un Sol para los Chicos y los 15 años de Guido Kaczka como conductor de la iniciativa solidaria, consolidando una campaña que año tras año convoca a miles de argentinos a colaborar con la infancia.

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