La 35° edición de Un Sol para los Chicos llegó a su fin este sábado con una nueva jornada cargada de emoción, música y solidaridad. El especial, organizado por UNICEF junto a eltrece, cerró una vez más con el objetivo cumplido de recaudar fondos para garantizar que más niños y adolescentes de Argentina y el mundo accedan a mejores oportunidades.
Con la conducción de Guido Kaczka y Mario Massaccesi, acompañados por Nazarena Di Serio y Gabriela Sobrado, el programa ofreció más de cuatro horas de transmisión en vivo con shows de Abel Pintos, Ángela Leiva, K4os y Axel, además de historias que reflejaron el trabajo que lleva adelante UNICEF tanto en el país como en distintas emergencias humanitarias del mundo.
Al finalizar la transmisión, se anunció que la campaña logró recaudar $2.427.921.106, una cifra que permitirá continuar impulsando proyectos vinculados a la salud, la educación, la nutrición, el acceso al agua potable y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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ASÍ FUE UN SOL PARA LOS CHICOS 2026: SHOW, INFORMES ESPECIALES Y EMOCIÓN
Durante el programa también se presentaron informes especiales protagonizados por Julián Weich, desde Salta, y Virginia Elizalde, desde Misiones, donde mostraron el impacto del trabajo que UNICEF desarrolla junto a las comunidades. Además, se visibilizaron las crisis humanitarias que afectan a millones de chicos en Sudán y la asistencia que el organismo brinda en Venezuela tras los terremotos.
Esta edición tuvo un significado especial porque celebró los 35 años de Un Sol para los Chicos y los 15 años de Guido Kaczka como conductor de la iniciativa solidaria, consolidando una campaña que año tras año convoca a miles de argentinos a colaborar con la infancia.
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