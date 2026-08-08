Durante la 35° edición de Un Sol para los Chicos, Virginia Elizalde presentó el proyecto “Embarazo y Maternidad Segura”, una iniciativa de UNICEF que busca mejorar la atención y el acompañamiento de las mujeres durante el embarazo, el parto y el nacimiento.

El programa se lleva adelante en cooperación con los Ministerios de Salud de Misiones, Salta y Santa Fe, con el objetivo de fortalecer las estrategias de atención y prevención para que más mujeres puedan atravesar el embarazo y la maternidad de manera segura.

Virginia Elizalde en Un Sol para los Chicos 2026

“El nacimiento de un hijo marca un antes y un después en la vida. Debe ser un momento de protección y seguridad, pero no siempre es así”, explicó Elizalde durante el especial solidario de eltrece.

En ese sentido, la actriz destacó que para muchas mujeres el embarazo puede estar atravesado por situaciones de riesgo e incertidumbre, que pueden afectar tanto su salud como la de sus bebés.

“Para muchas mamás, el embarazo implica riesgo e incertidumbre, un riesgo que puede poner en peligro su vida y la de sus bebés”, señaló.

Natalia Oreiro presentó el proyecto de UNICEF que acompaña a familias en Salta

A través de este proyecto, UNICEF trabaja junto a las autoridades sanitarias provinciales para fortalecer el acceso a cuidados adecuados y acompañar a las mujeres durante una etapa clave de sus vidas.

La iniciativa forma parte del trabajo que UNICEF desarrolla para garantizar el derecho de cada mujer a recibir una atención segura y de calidad durante el embarazo y el nacimiento, especialmente en las comunidades que enfrentan mayores dificultades.