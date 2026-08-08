Durante la 35° edición de Un Sol para los Chicos, Carolina Amoroso habló en primera persona de Venezuela.

Dos fuertes terremotos sacudieron al país el 24 de junio y dejaron a miles de niños y sus familias en una situación desesperante.

UNICEF trabaja en el lugar para asistir a las personas afectadas y acompañarlas durante la reconstrucción.

Un Sol para los Chicos 2026: el desgarrador informe de Venezuela tras los terremotos

El desgarrador informe de Venezuela tras los terremotos que dejaron a miles de familias sin nada

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue el informe que Carolina Amoroso realizó desde Venezuela, donde pudo conocer en primera persona la dramática situación que atraviesan miles de familias después de los fuertes terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio.

La periodista de eltrece y TN recorrió las zonas afectadas y recogió testimonios de personas que, de un momento para otro, perdieron familiares, perdieron sus hogares y buena parte de lo que tenían.

“El nivel de destrucción que vimos en Venezuela no lo había visto nunca antes y esto incluye escenarios de guerra”, aseguró Amoroso durante el especial.

Las imágenes y los testimonios mostraron una realidad devastadora, especialmente para los niños y adolescentes que quedaron marcados por el impacto de la tragedia. Muchas familias necesitan asistencia para poder reconstruir sus hogares y recuperar una mínima sensación de normalidad.

En ese contexto, UNICEF dijo presente desde el primer momento y continúa trabajando junto a las comunidades afectadas. La organización brinda asistencia humanitaria y acompaña a las familias, con especial atención en las necesidades de los chicos, que atraviesan una situación de enorme vulnerabilidad.

La ayuda no termina después de la emergencia. UNICEF continuará acompañando a las familias durante el tiempo que sea necesario para afrontar las consecuencias de los terremotos y avanzar en la reconstrucción.

Un Sol para los Chicos 2026: el desgarrador informe de Venezuela tras los terremotos

Catherine Fulop: “Tengo un nudo en la garganta”

El informe también generó una fuerte reacción en el estudio de Un Sol para los Chicos. Catherine Fulop, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas al escuchar los testimonios y ver las imágenes de la tragedia.

“Tengo un nudo en la garganta”, expresó la actriz y conductora venezolana durante el programa.

La historia de las familias afectadas por los terremotos en Venezuela volvió a poner en primer plano el objetivo de Un Sol para los Chicos: la solidaridad puede convertirse en ayuda concreta para quienes más lo necesitan.

A pesar del paso de las semanas, miles de personas todavía necesitan asistencia para reconstruir sus vidas. Por eso, desde UNICEF remarcan que la ayuda sigue siendo fundamental y que cada donación permite continuar acompañando a los niños y sus familias en situaciones de emergencia.