Este sábado 8 de agosto, desde las 17.30, comenzó por la pantalla de eltrece la 35° edición de Un Sol para los Chicos, el tradicional programa solidario que busca recaudar fondos para UNICEF y colaborar con proyectos destinados a que más niños y adolescentes de Argentina y el mundo tengan mejores oportunidades.

Con la conducción de Guido Kaczka y Mario Massaccesi, y la co-conducción de Nazarena Di Serio y Gabriela Sobrado, el especial se transmite en vivo desde los estudios de eltrece.

Ángela Leiva hizo bailar a todos en Un Sol para los Chicos 2026

Entre las grandes figuras que dijeron presente estuvo Ángela Leiva, quien protagonizó uno de los momentos musicales de la jornada e hizo bailar a todos con sus canciones.

La cantante se presentó en vivo y encendió el estudio al ritmo de “Amnesia”, “Quién eres tú”, “No podrás” y “Amiga traidora”, dos de sus grandes éxitos.

Luego de su presentación, Ángela Leiva destacó la importancia de formar parte de una jornada solidaria como Un Sol para los Chicos y acompañar el trabajo que realiza UNICEF.

“¡Qué lindo estar acá! Muchas gracias. Es un placer estar acá acompañando a UNICEF y a Un Sol para los Chicos. Es re importante el trabajo que hace UNICEF y estamos apoyando ese trabajo, como la gente del otro lado que está donando”, expresó la artista.

“La solidaridad es un acto de amor inmenso del ser humano”, reflexionó en alusión al hostil mundo en el que vivimos.

De esta manera, Ángela no solo puso música y ritmo a la jornada, sino que también se sumó a la causa solidaria que año tras año reúne a artistas y figuras del espectáculo para colaborar con UNICEF.