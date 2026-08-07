Silvina Escudero estaría nuevamente enamorada. A pocos meses de haber confirmado públicamente su separación de su esposo Federico, con quien estuvo en pareja durante nueve años, la bailarina volvió a quedar en el centro de las especulaciones amorosas.

La información fue revelada en LAM, donde contaron que Silvina estaría viviendo un nuevo romance con un hombre que, según describieron, no tiene nada que ver con el ambiente del espectáculo: “Él no tiene nada que ver con este universo. Es un tipo que tiene su empresa”, contaron en el programa de América.

Según relataron en el ciclo conducido por Ángel de Brito, los vecinos de la bailarina habrían empezado a notar una llamativa situación que despertó las sospechas: “Ella tiene una camioneta y todos los vecinos empezaron a ver la camioneta de ella manejada por él”.

Foto: Instagram (@escuderosilvina)

La versión rápidamente derivó en la confirmación del supuesto romance: “La que está viviendo un nuevo romance es nuestra querida amiga colega Silvina Escudero con Caco Smith, que es muy buenmozo”, lanzaron.

Por el momento, la bailarina no confirmó públicamente el romance ni reveló la identidad del supuesto nuevo novio. Pero en LAM ya dieron la primera pista.

“La que está viviendo un nuevo romance es nuestra querida amiga colega Silvina Escudero con Caco Smith, que es muy buenmozo”.

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SILVINA ESCUDERO, AL BORDE DE LAS LÁGRIMAS, AL HABLAR DE SUS GANAS DE SER MAMÁ: “ES UN DESEO”

En un momento tan íntimo como conmovedor y a poco de confirmar que se separó de su esposo, Federico, tras 9 años de amor, Silvina Escudero se mostró al borde de las lágrimas al hablar de su deseo de ser mamá durante un móvil con LAM.

Todo surgió cuando le recordaron viejas charlas sobre la maternidad, en especial en relación a la experiencia de su hermana, Vanina Escudero, quien atravesó un largo camino y tratamientos antes de convertirse en madre. A partir de eso, la pregunta fue directa: ¿siente el peso del mandato social?

Lejos de esquivar el tema, Silvina respondió con honestidad en vivo, en el programa que conduce Ángel de Brito por América: “No es un peso. Siento que no son cosas que uno tenga que hacer, sino que son deseos”.

Foto: Captura (América)

“Hay mucho dolor detrás de cada historia no contada. Yo entiendo que siempre las preguntas (sobre la maternidad) son desde el respeto y desde la ignorancia a veces. Y muchas desde el cariño también”, agregó.

Silvina Escudero: “No es un peso. Siento que no son cosas que uno tenga que hacer, sino que son deseos”.

Y cerró, a corazón abierto: “Si me voy 15 o 17 años antes, cuando mi hermana empezó a hacer tratamientos, capaz yo también hubiese hecho preguntas sin saber que podían ser dolorosas”.