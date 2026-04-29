Silvina Escudero confirmó este martes su separación de Federico, su pareja durante nueve años y esposo durante los últimos tres. La bailarina eligió la mesa de Polémica en el Bar para contar, por primera vez y entre lágrimas, cómo atraviesa este difícil momento personal.

La noticia tomó desprevenidos incluso a sus compañeros de programa. “Ángel me llamó hoy a la tarde y nadie sabía nada”, confesó Silvina, dejando en claro que casi nadie de su entorno estaba al tanto del final de una relación que siempre mantuvo en la más estricta reserva.

En medio de la emoción, la panelista explicó cómo vive este presente: “Estoy concentrada trabajando todo el día. Me voy a la mañana y vuelvo a la madrugada a mi casa. Estoy en un momento laboral superfeliz con un montón de proyectos, mi programa nuevo en el streaming, un montón de conducciones, eventos. Estoy feliz en Polémica, eso lo saben ustedes, y estoy concentrada en eso”, aseguró.

Fotos: capturas América TV

Sin embargo, reconoció que en lo personal la situación es distinta: “Uno no va contando sus tristezas”. Silvina remarcó el respeto con el que siempre manejó su relación y ahora, su separación: “Respeto mucho mi relación con él, nuestro matrimonio. Fueron muchísimos años que guardé nuestra relación, porque también él no es público y así lo respeto como es. Voy a respetar la separación desde ese mismo lugar”.

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Durante la charla, Silvina intentó quitarle dramatismo al momento, aunque la emoción la desbordó por momentos. “Todos los que estamos en una relación hace mucho, décadas o muchísimos años, la mayoría acá, tuvimos relaciones muy largas. Hay altibajos siempre a lo largo de la relación y entiendo que es parte de la relación. A nosotros nos ha tocado como pareja vivir cosas maravillosas y nos ha tocado vivir tragedias. Un montón, que muchas las supimos sobrellevar. Hay cosas que no se cuentan”, relató.

La bailarina también habló de las dificultades que atravesó en estos años: “Han sido años de cosas muy difíciles que viví yo con mi salud. En los últimos cuatro o cinco años entré 22 veces a un quirófano”, reveló, dejando en claro que no todo fue fácil en este tiempo.

Silvina Escudero y Federico (Fotos: capturas América TV)

El conductor, Mariano Iúdica, intervino para destacar la fortaleza de Silvina. Ella agradeció el acompañamiento recibido: “Fue un montón. Hay médicos que vinieron a esta mesa acá en Polémica en el Bar, que estuvieron el año pasado en un cuarto conmigo, saliendo de un quirófano y nunca dijeron nada. Ángel, otra persona que me llamó en un momento muy difícil de mi vida y tampoco dijo nada”.

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Escudero subrayó la importancia de tomar decisiones conscientes: “Creo que las decisiones hay que tomarlas a conciencia y no son intempestivas y volátiles. Uno tiene que tomar una decisión y mantenerla”. Y fue honesta sobre la posibilidad de una reconciliación: “No hay nada que ocultar, ni nada raro. No hay nada para contar. El 90% de la población se separa y yo me separé”.

Sobre el vínculo con Federico, solo tuvo palabras de cariño: “Ni siquiera es que se terminó el amor. Le deseo lo mejor en la vida y es rebuena persona”, aseguró antes de quebrarse al aire. “Siento que llegamos a una bifurcación y vamos hacia diferentes direcciones”, graficó.

Silvina cumplió el sueño de casarse con Federico (Foto: Movilpress)

Silvina cerró su testimonio con una frase que resume el momento: “Hay que ser muy valiente para separarse”. Entre lágrimas, dejó en claro que el amor, el respeto y la historia compartida no desaparecen, pero que a veces es necesario elegir caminos diferentes. “Estoy concentrada en mi trabajo, en mi felicidad y en reinventarme”, concluyó, mostrando que la fortaleza con la que transitó los momentos más duros sigue intacta, aún en medio de la tormenta emocional.

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