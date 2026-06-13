Cande Ruggeri volvió a quedar en el centro de la escena tras realizar una llamativa confesión sobre su relación con Nicolás Maccari. La influencer participó de Que alguien le avise, el ciclo de La Casa Streaming, y contó cuál fue una de las discusiones más insólitas que tuvo con el padre de su hija y actual marido.

Todo surgió durante un juego de preguntas en el que Nacho Castañares quiso saber cuál había sido el motivo más extraño por el que se había peleado con su pareja. Sin vueltas, la hija de Oscar Ruggeri sorprendió con su respuesta.

LA CONDICIÓN QUE CANDE RUGGERI LE IMPUSO A NICOLÁS MACCARI

“Le hice borrar todas las chicas con las que estuvo de su Instagram”, lanzó entre risas, generando una inmediata reacción entre los presentes.

La confesión despertó el apoyo de sus compañeras en el programa. Sofía Jujuy Jiménez celebró la decisión y expresó: “Te aplaudo, me encanta amiga, muy bien”. Por su parte, Eva Bargiela coincidió con la postura y agregó: “Está muy bien eso, perfecto”.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari (Foto: Movilpress).

El comentario rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la entrevista y abrió un debate sobre los límites y acuerdos dentro de las relaciones de pareja.

SU CONTUNDENTE RESPUESTA CUANDO LE HICIERON UNA PREGUNTA INCÓMODA

La charla tomó un giro inesperado cuando Nacho quiso saber si ella había aplicado la misma regla en sus propias redes sociales.

Lejos de esquivar el tema, Cande fue tajante: “No, él no me lo pidió y esto te lo discuto a muerte. ¿Por qué tenemos que hacer los dos lo mismo?”.

La respuesta generó nuevas reacciones en el estudio y dio pie a una conversación sobre las diferentes dinámicas que existen en cada pareja.

En medio del intercambio, Eva Bargiela compartió su mirada sobre este tipo de situaciones y explicó cómo funciona en su relación.

“Todo lo que a mi novio le molesta yo no lo hago, pero también nos molestan cosas distintas”, reflexionó la modelo.