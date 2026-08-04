Pasadas las 7.40 de la mañana, trascendió una delicada información que involucra a Facundo Moyano, exdiputado e hijo del sindicalista Hugo Moyano.

En Arriba Argentinos, la panelista May Martorelli dio a conocer el contenido de un parte policial y explicó: “Facundo Moyano estaría involucrado en un conflicto de pareja. Hubo un llamado al 911. Paso a leerles el parte, en el que está identificado Facundo Moyano”.

Facundo Moyano quedó involucrado en un llamativo episodio tras un llamado al 911: todos los detalles

Qué pasó con Facundo Moyano: el llamado al 911, una mujer corriendo desnuda y un presunto brote psicótico

Luego, leyó el informe: “En avenida del Libertador ingresa un llamado indicando que una persona está sufriendo un ataque y otra corría desnuda. La que estaba corriendo desnuda sería una mujer”.

El parte continúa: “El personal de jurisdicción entrevista al encargado del edificio, quien cuenta que una pareja salió corriendo hacia la vía pública”.

Además, señala: “El personal policial logra interceptarlos. Los dos se encontrarían bajo los efectos de estupefacientes. Del femenino no aportan datos. El masculino sería Facundo Moyano, hijo del sindicalista Hugo Moyano”.

Según el mismo informe, “se ordenó al personal implantar un perímetro extenso y desplazar a los curiosos”.

En ese contexto, y siempre en potencial, Nacho Otero agregó: “Habría habido un brote psicótico que podría haber surgido del consumo de estupefacientes”.