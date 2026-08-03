Ricardo Darín atraviesa uno de los momentos más equilibrados de su vida personal y profesional. A los 69 años, el protagonista de Argentina, 1985 decidió reorganizar su agenda laboral para darle prioridad a su familia, una elección que marcó un antes y un después en su presente.

Lejos de pensar en el retiro, el actor optó por reducir y seleccionar cuidadosamente sus compromisos laborales para disfrutar de una vida más tranquila junto a su esposa, Florencia Bas, sus hijos y su nieto Dante, quien se convirtió en una de las grandes razones de este cambio de rumbo.

POR QUÉ RICARDO DARÍN PASA CADA VEZ MÁS TIEMPO EN ESPAÑA

La decisión de Ricardo Darín está directamente relacionada con su deseo de compartir más tiempo con su familia, especialmente con su hijo Chino Darín, que vive en España, y con su nieto.

El actor aseguró recientemente que lleva una vida sencilla y alejada de los excesos. Según explicó, prefiere administrar sus recursos con prudencia y evitar cualquier tipo de ostentación, una filosofía que también le permite aceptar únicamente los proyectos que realmente le interesan.

Ricardo Darín y su esposa Florencia Bas en Punta del Este (Foto: Grupo Mass).

Actualmente alterna su tiempo entre Buenos Aires, Madrid y Punta del Este, eligiendo cada destino en función de los vínculos familiares antes que por cuestiones laborales.

En ese contexto, programó una gira por España con la obra Escenas de la vida conyugal, una producción que le permite mantenerse activo mientras permanece cerca de su familia.

El actor, consolidado como referente de estilo en campañas de moda. Crédito redes

Al mismo tiempo, continúa ligado a la industria audiovisual argentina con las grabaciones de la segunda temporada de El Eternauta, la exitosa serie de Netflix.

EL SÓLIDO MATRIMONIO DE RICARDO DARÍN Y FLORENCIA BAS

Después de casi 40 años de relación, Ricardo Darín y Florencia Bas mantienen una de las parejas más estables del espectáculo argentino.

Para el actor, la familia se convirtió en el centro de su vida y reconoce que ver a su hijo convertirse en padre le permitió mirar su propia historia desde otra perspectiva.

Aunque continúa siendo una de las figuras más importantes del cine y el teatro en habla hispana, Darín asegura que hoy encuentra mayor satisfacción en los momentos compartidos con los suyos que en los reconocimientos profesionales.

Escenas de la Vida Conyugal: Andrea Pietra y Ricardo Darín.

Con una carrera consolidada y nuevos proyectos en marcha, el actor eligió transitar esta etapa con un perfil bajo, priorizando los afectos y demostrando que, para él, el verdadero éxito está en la vida familiar.