La Asociación Argentina de Actores y Actrices se sumó al debate global sobre los riesgos de la inteligencia artificial con una campaña de concientización que tiene como figura central a Ricardo Darín. El protagonista de El Eternauta abre el primer spot con una pregunta que desarma: “Hola, sabés quién soy yo, ¿no? ¿Pero estás seguro de que soy yo?”.

La iniciativa, difundida a través de las redes sociales, busca visibilizar los peligros vinculados al uso de imágenes, voces y réplicas digitales que reproducen identidades y actuaciones sin autorización. La Asociación remarca que se trata de una problemática que impacta de manera directa en los derechos laborales y artísticos del sector.

EL MENSAJE DE LOS ACTORES: “MI IMAGEN ES MÍA”

El video no solo cuenta con la voz de Darín. Gustavo Garzón profundiza sobre el problema con una advertencia concreta: “Con el avance de la inteligencia artificial alguien podría haber utilizado mi imagen y vos estarías siendo engañado”.

Diego Gentile, por su parte, pone el foco en el derecho a la identidad: “Mi imagen es mía, nadie puede usarla sin mi permiso”. Y Marina Bellati subraya la preocupación que crece entre los artistas: “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas como actriz, solo yo puedo decidir cómo se usan”.

Crédito: Instagram

“REGULEMOS EL USO”: EL RECLAMO CENTRAL DE LA CAMPAÑA

La campaña apunta a defender el trabajo de los intérpretes, pero también a generar conciencia pública sobre la necesidad de transparencia ante contenidos creados o manipulados con IA. En el cierre del spot, Darín retoma la palabra con un mensaje directo: “Vos tenés derecho a saber si un actor es real o no, si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño”.

Bellati agrega que el debate ya trasciende fronteras: “En todo el mundo se están creando leyes o convenios colectivos para proteger nuestro trabajo”. Y Darín cierra el spot con la frase que sintetiza el reclamo: “Regulemos el uso de la inteligencia artificial”.

EL CONTEXTO INTERNACIONAL: DE HOLLYWOOD AL MUNDO

El reclamo de los actores argentinos no surge en el vacío. En Estados Unidos y en la industria de Hollywood, actores y guionistas ya protagonizaron huelgas y negociaciones en torno al uso de IA, ante el temor de que estudios y productoras utilicen réplicas digitales de los artistas sin consentimiento o sin pagar los derechos correspondientes.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices lleva tiempo trabajando en esta problemática junto a sindicatos y organizaciones del sector cultural y audiovisual, impulsando propuestas para proteger los derechos laborales frente al crecimiento acelerado de las herramientas tecnológicas.

REPERCUSIÓN EN REDES: APOYO MASIVO AL MENSAJE

En pocos minutos, el primer video de la campaña generó una fuerte repercusión en redes sociales. Cientos de usuarios respaldaron el mensaje de Darín y los demás artistas con comentarios como “Totalmente de acuerdo”, “Magnífico mensaje”, “Legislar y regular. Para que no nos roben ni engañen. ¡Vamos por eso!” y “La IA requiere regulación”.