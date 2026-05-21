Ella era abogada porteña. Él tiene un aserradero en Entre Ríos y forestaciones. Se conocieron, se filmaron, se volvieron virales. Daniela Batlle Casas y Gerson son la prueba de que en TikTok las diferencias no alejan: enganchan.

No comparten ciudad de origen, ni profesión, ni mundo. Ella manejaba expedientes judiciales; él, madera y soja. Sin embargo, cuando Daniela empezó a subir videos de su vida cotidiana en pareja, el algoritmo hizo lo suyo: los convirtió en uno de los fenómenos más orgánicos de TikTok en habla hispana.

La fórmula no tiene nada de artificial. Es exactamente esa distancia entre los dos universos lo que genera el enganche.

QUÉ ES UNA PAREJA DISPAREJA VIRAL Y POR QUÉ FUNCIONA EN TIKTOK

El contraste vende. Siempre vendió, pero TikTok lo potenció al máximo. Una abogada urbana, exigente, editando videos a contrarreloj, junto a un entrerriano que tiene un aserradero, ayuda con las forestaciones familiares y es parte de Duravit, empresa fundada por su abuelo.

Gerson no llegó a las redes buscando fama. Llegó porque Daniela empezó a filmarlo. Y la gente vio algo real: los gestos, el trato, cómo la mimaba sin pose. “Las cosas que él hacía por mí, los gestos que tenía. Y ahí la gente empezó a apodarlo Gerson”, recordó ella en diálogo con Infobae a la Tarde.

Furor por una pareja dispareja viral en TikTok: “Se enamoró de sus sojas, digo de sus ojos”. Crédito: Instagram

CÓMO NACIÓ EL PRIMER VIDEO VIRAL DE DANIELA Y GERSON EN TIKTOK

Era mediados de 2023 y Daniela subió un video casi sin estrategia. La respuesta fue inmediata y contundente. “El primer video fue superviral y dije: ‘La gente quiere ver nuestra relación’”, contó.

Lo que siguió fue completamente orgánico: sin guion, sin producción, sin personaje construido. Solo la cotidianidad de dos personas muy distintas que encontraron en esa diferencia su mayor activo digital.

Él modula poco, filma mal cuando le toca grabar y pierde la paciencia rápido. Ella lo hace repetir las tomas hasta que queda bien. Esa fricción, lejos de apagarlos, es parte del contenido.

LA CRISIS QUE TUVIERON POR LAS REDES Y CÓMO LA RESOLVIERON

El idilio viral tuvo su quiebre. Daniela lo admitió sin rodeos: “Tuvimos nuestra crisis. Hará año y medio. Porque también empezó a ser mi laburo, entonces yo le exigía un montón. Che, hay que grabar esto, hay que hacer este chivo. Y él en un momento me dice: ‘No es mi laburo, pará, relajate’”.

El conflicto es conocido para cualquier pareja donde uno monetiza y el otro participa sin asumir el rol profesional. Gerson tiene su propio trabajo, su propio mundo fuera de la pantalla. Las redes son el territorio de ella. Él entra, pero con límites.

“Yo pierdo la paciencia bastante rápido. A la tercera que filma Dani, la última, no hay otra”, explicó él con la misma honestidad de siempre.

La solución llegó sola, con el tiempo: “Ya me acostumbré. Me costó un poquito, pero ahora ya es parte”.

Crédito: Instagram

POR QUÉ DANIELA DEJÓ LA ABOGACÍA PARA DEDICARSE AL CONTENIDO DIGITAL

En abril del año pasado, algo se rompió en la agenda de Daniela. Nueve horas de trabajo jurídico por día, más la demanda creciente de marcas, más la producción de contenido, más el monitoreo de tendencias. El sistema no aguantó.

“No me estaban dando los tiempos para hacer las dos cosas y bueno, tuve que elegir”, resumió. Eligió el algoritmo sobre el expediente. Una decisión que todavía genera ruido social cuando viene de una mujer con título universitario, pero que para ella fue simplemente una ecuación de tiempo y rentabilidad.

Hoy es su trabajo al 100%. Si no está editando, está negociando con marcas o analizando qué tendencia viene. La abogada que fue sigue ahí, probablemente en la forma en que negocia contratos con sponsors.

CÓMO MANEJAN LA ECONOMÍA EN PAREJA CUANDO UNO ES INFLUENCER Y EL OTRO NO

Sin planilla, sin porcentajes, sin transferencias del 50%. Daniela y Gerson comparten una economía informal que, curiosamente, parece funcionar mejor que muchos esquemas prolijos.

“Una vez pago yo la nafta, otra vez él. Es todo de los dos”, explicó ella. Gerson completó: antes aportaba más él; hoy, con el contexto económico del país, ella lleva mayor peso. Lo balancean sin drama.

“Nunca fue: ‘Ganamos 200 mil, te doy 100’”, aclaró Daniela. Viajan juntos —él trabaja en Entre Ríos, van los dos—, pagan lo que corresponde sin llevar registro. Un modelo de confianza que en tiempos de separación de gastos milimétrica resulta casi contracultural.

QUÉ MUESTRAN Y QUÉ GUARDAN DE SU VIDA PRIVADA EN REDES

La exposición tiene un borde nítido. Gerson fue directo: “En nuestra intimidad hay ciertas cosas que en las redes no ven. Tenemos nuestra privacidad”. Daniela eligió no sobreexponer a su familia: “Nunca sé a quién le divierte, a quién no. Trato de enfocarnos más en nosotros”.

Es una decisión estratégica disfrazada de intuición. La autenticidad que los hizo virales convive con una zona protegida que ninguna marca, ningún trend y ningún algoritmo puede tocar. Eso también es parte del producto: la sensación de que hay algo que no se ve.

Furor por una pareja dispareja viral en TikTok: “Se enamoró de sus sojas, digo de sus ojos”. Crédito: Instagram

QUÉ PIENSAN SOBRE EL FUTURO DE SU CARRERA COMO INFLUENCERS

Daniela no construye proyecciones a cinco años. “Vivimos el momento. La clave está en ir adaptándonos a las cosas que van surgiendo. Si nos quedamos sin laburo en cierto rubro, vamos por otro”, reflexionó.

Es, paradójicamente, la respuesta más lúcida posible en un ecosistema donde lo viral de hoy es ruido de mañana. Adaptabilidad como estrategia. Presente como método.

El cierre de la charla los retrató como son: ella esperando una propuesta de casamiento, él dejando abierta la puerta con un “en este viaje por ahí puede pasar algo”.

Un entrerriano con aserradero y una abogada con anillo pendiente. En TikTok, eso se llama contenido. En la vida real, se llama pareja.