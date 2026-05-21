En medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, la familia del ídolo sigue atravesada por tensiones y heridas que no cicatrizan. Esta vez, fue el turno de Rita “Kity” Maradona, una de las hermanas mayores del Diez, que le contó a Santiago Riva Roy la verdad sobre la guerra familiar.

Rita recordó en DDM cómo la marcó la ausencia de su hermano y el último momento en que no pudo contener el llanto. “La última vez que se me cayó una lágrima pensando en Diego fue cuando fui a declarar, recordarlo fue duro. Ahí lloré por él, me sentí mal, pero ya pasó”, confesó, dando a entender que pudo superar el dolor.

Fotos: capturas América TV

La hermana del astro también rememoró su último contacto con el ex DT. “La última charla profunda que tuvimos fue en pandemia, sobre nosotros, nuestra infancia y nuestros papás”, relató, dejando en claro que, puertas adentro, Diego siempre fue simplemente “el hermano”, más allá de la leyenda mundial.

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“No sé por qué Diego murió tan joven, nos lo preguntamos. Ya pasó, es triste y lo vamos a recordar toda la vida, pero no sé qué pasó. Eso lo van a tener que decidir los jueces y la conciencia de los médicos”, expresó, en referencia al juicio.

“No conocíamos la parte de Diego con la droga, pero sí me hubiese gustado saberlo. Lamentablemente no conocimos esa parte”, admitió, “Kity”, dando a entender que ni ella ni sus hermanas estuvieron al tanto de las noticias que se brindaron durante décadas sobre esta situación del Diez.

Rita "Kity" Maradona, Diego Maradona y Leopoldo Luque (Fotos: capturas América TV)

El punto más fuerte de la entrevista llegó cuando Rita se refirió al conflicto con Dalma y Gianinna Maradona que se inició, según ella, tras la muerte de Diego. “El último día que hablé con ellas fue cuando falleció mi hermano”, reveló.

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Rita reconoció que nunca hubo un intento real de reconciliación de ninguna de las partes. “No sé por qué hay una grieta familiar, nunca intenté reconciliarme con Dalma y Gianinna, pero ellas tampoco”, disparó, dejando en evidencia la profundidad del quiebre.

Sobre Claudia Villafañe, la exesposa de Diego y madre de sus sobrinas, Rita prefirió no ahondar en el conflicto histórico. “De Claudia prefiero no hablar, ya pasó y ya fue la esposa. Es la mamá de mis sobrinas. Mientras fue la esposa de mi hermano todo bien, ahora ella su vida y nosotras la nuestra”, sentenció.

Rita "Kity" Maradona, Rita "Kity" Maradona, Diego Maradona y su familia (Fotos: capturas América TV)

La distancia, según contó, también alcanza al resto de los hijos y nietos de Maradona. “Con el resto de mis sobrinos tampoco tengo contacto, pero no me quita el sueño”, dijo con crudeza. Y fue aún más allá: “Nosotras en algún punto nos sentimos despreciadas por mis sobrinas”.

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