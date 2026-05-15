Sigue el juicio por la muerte de Diego Maradona. Georgina Barbarossa expresó toda su bronca al hablar del momento en que Gianinna Maradona vio imágenes de la autopsia de su padre en plena audiencia.

Según contó Paulo Kablan en A la Barbarossa, las imágenes fueron exhibidas sin previo aviso y la hija del exfutbolista terminó descompensándose en plena sala.

En esta nueva jornada declaró el médico Mario Schiter, quien acompañó al Diez durante su rehabilitación en Cuba.

Luego fue el turno del neurocirujano Leopoldo Luque, que pidió ampliar su indagatoria por sexta vez.

La audiencia terminó suspendiéndose y quedó pendiente el testimonio del psicólogo Carlos Díaz.

Sigue el juicio por la muerte de Diego Maradona (captura de Telefe, A la Barbarossa)

Georgina Barbarossa, horrorizada en vivo: “Cómo le van a mostrar la autopsia de Maradona a su hija”

“Es un escándalo. Cuando les cuento que es una tortura, es una tortura, pobrecita. Y por culpa de esta jueza (Julieta Makintach)”, lanzó la conductora de Telefe.

Por su parte, Paulo Kablan dio detalles del momento que generó conmoción en el juicio.

“Ayer declaró un médico que trató muchos años a Maradona, Mario Schiter, un gran profesional que además lo quería. Pero al término de esa declaración testimonial pidió declarar por sexta vez Leopoldo Luque y Carlos Díaz, dos de los acusados”, comenzó explicando.

Y continuó: “Cuando empieza la ampliación de la declaración de Leopoldo Luque, habla de la autopsia y la ponen, sin reparar que esté Gianinna. No le importó que en la sala estaba Gianinna, una de las hijas de Diego Maradona. Un video de una autopsia es una cosa espantosa”.

Muy movilizada, Georgina reaccionó: “No lo puedo creer, cómo le muestran la autopsia de tu papá o de la persona que vos amás, porque cometieron un asesinato”.

Kablan aclaró que las imágenes podían exhibirse dentro del proceso judicial, aunque cuestionó la forma en que ocurrió.

“Se puede mostrar la autopsia, pero por una cuestión de humanidad se advierte. No se hace de una. Y no se lo dijeron”, remarcó el periodista.

Entonces, Georgina volvió a expresar su enojo: “El hecho de ver la foto de Maradona con el estómago hinchadísimo es muchísimo. Cómo no vas a avisar que vas a pasar la autopsia de tu padre, tu familiar amado. No lo puedo creer”.