Este jueves se llevó a cabo la inauguración en Ciudad Universitaria de Minecraft Experience, la nueva atracción inmersiva basada en el popular videojuego, y los famosos concurrieron junto a sus hijos, entre ellos Gina, la hija de Emilia Attias.

La nena, que sorprendió por lo grande que está, tiene solo 9 años y es fruto de la relación de Emilia con el Turco Naim. Gina posó con su mamá para la cámara de Ciudad, muy simpáticas y divertidas.

Además, también pasaron por allí Germán Martitegui, Imanol Rodríguez, Flavio y Dionisio Mendoza, Guillermo Pfening y Romina Ricci con sus hijos, Floppy Tesouro con Moorea Fernández y Salvador Becciu y Nazareno Casero.

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LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS CON SUS HIJOS EN LA PRESENTACIÓN DE MINECRAFT EXPERIENCE, EN CIUDAD UNIVERSITARIA

Emilia Attias (Foto: Movilpress)

Emilia Attias y su hija Gina (Foto: Movilpress)

Emilia Attias y su hija Gina (Foto: Movilpress)

Emilia Attias y su hija Gina (Foto: Movilpress)

Floppy Tesouro (Foto: Movilpress)

Floppy Tesouro con su hija Moorea Fernández y Salvador Becciu (Foto: Movilpress)

Flavio y Dionisio Mendoza (Foto: Movilpress)

Guillermo Pfening y Romina Ricci con sus respectivas hijas (Foto: Movilpress)

Nazareno Casero (Foto: Movilpress)

Nazareno Casero y acompañantes (Foto: Movilpress)

Nico Reydel (Foto: Movilpress)

Germán Martitegui (Foto: Movilpress)

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