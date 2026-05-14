Este jueves se llevó a cabo la inauguración en Ciudad Universitaria de Minecraft Experience, la nueva atracción inmersiva basada en el popular videojuego, y los famosos concurrieron junto a sus hijos, entre ellos Gina, la hija de Emilia Attias.
La nena, que sorprendió por lo grande que está, tiene solo 9 años y es fruto de la relación de Emilia con el Turco Naim. Gina posó con su mamá para la cámara de Ciudad, muy simpáticas y divertidas.
Además, también pasaron por allí Germán Martitegui, Imanol Rodríguez, Flavio y Dionisio Mendoza, Guillermo Pfening y Romina Ricci con sus hijos, Floppy Tesouro con Moorea Fernández y Salvador Becciu y Nazareno Casero.
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