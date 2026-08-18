Alejandra Majluf fue eliminada de Gran Hermano Generación Dorada el 17 de agosto, tras quedar en un versus con Luana Fernández.

Antes de abandonar la casa, la participante protagonizó un particular momento con Mariela Prieto, con quien tuvo varios enfrentamientos durante su paso por el reality.

Alejandra Majluf fue eliminada de Gran Hermano (captura de Telefe)

La picante frase de Alejandra Majluf a Mariela Prieto antes de irse de Gran Hermano

En los últimos minutos dentro de la casa, Majluf se dirigió directamente a Mariela Prieto, esposa de Claudio “El Turco” García, y le lanzó una frase cargada de ironía.

“Mariela, ¡se te dio! Disfrutá. Ya me voy”, le dijo la reciente eliminada.

Luego, ya en la galería, Alejandra vio a Mariela a la distancia y fue la propia Prieto quien se acercó para despedirse.

“¿No me vas a saludar?”, le preguntó Majluf, a lo que Mariela respondió: “Obvio. ¿Cómo que no?”.

El intercambio se produjo después de los distintos cruces que ambas protagonizaron durante la convivencia en Gran Hermano Generación Dorada.

Alejandra Majluf fue eliminada de Gran Hermano (captura de Telefe)

Las últimas palabras de Alejandra Majluf antes de abandonar Gran Hermano

Antes de salir definitivamente de la casa, Majluf también se despidió del resto de sus compañeros y felicitó a Luana Fernández por su permanencia en el reality.

“Chicos, me voy bien. Luana, te lo merecés”, expresó Alejandra.

Finalmente, la participante hizo una reflexión sobre su paso por el programa y reconoció algunos errores que cometió durante el juego.

“Aprendí el juego en la casa. Cometí errores, pero sé que me perdonan y perdono”, concluyó Majluf antes de abandonar Gran Hermano.