¡Todo puede pasar en Gran Hermano: Generación Dorada! Después de los besos que protagonizaron dentro de la casa, Matías Hanssen y Luana Fernández volvieron a quedar en el centro de las miradas por una llamativa confesión que dio que hablar entre los fanáticos del programa.

Antes de convertirse en uno de los eliminados del reality, Matías había tenido algunos acercamientos con Luana dentro de la casa con besos y mimos incluidos. Ahora, una charla que salió a la luz dejó entrever que la relación entre ambos podría continuar una vez terminado el ciclo.

Todo comenzó cuando en un stream de Telefe mostraron una video de Luana saludando a Hanssen: “Mati te mando un saludo, te quiero, amigo. Si me voy, acordate que me tenés que bancar unos días en tu departamento”, expresó.

Foto: Captura (Telefe)

La frase rápidamente generó sorpresa entre quienes participaban de la charla. Incluso comenzaron a indagar sobre las características del departamento y cómo sería una eventual convivencia. Sin dudar, Matías reveló que vive en un dos ambientes y posee cama king size.

La situación generó más dudas cuando alguien cuestionó por qué Matías tendría que “bancar” a Luana durante unos días. Entonces apareció la explicación sobre la situación personal que estaría atravesando la joven: “Pasa que ella tuvo unos quilom... con el ex, qué sé yo, y no tiene dónde ir”, argumentó, despertando un fuerte debate en la mesa.

Matías Hanssen y Luana Fernández, ¿es solo una amistad o hay algo más?

Foto: Captura de video de X (@laminzunza)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA: QUIÉNES QUEDARON EN LA PLACA DE NOMINADOS ESTA SEMANA

La tensión volvió a apoderarse de Gran Hermano: Generación Dorada. Durante la gala se conoció finalmente la placa de nominados de esta semana y son siete los participantes que deberán dirimir su permanencia en el reality de Telefe.

La particularidad de esta instancia es que la placa es positiva hasta el domingo y luego, pasará a negativa. Es decir, el público deberá votar antes de la gala de expulsión para que sus favoritos continúen en el reality y no para expulsar a un jugador.

Tras completarse la gala, los participantes que quedaron en placa son: Sol Abraham (fulminada por Yipio que es la líder de la semana), Tamara Paganini, Yanina Zilli, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Charlotte Caniggia y Yipio.

Foto: Captura (Telefe)

Durante la transmisión, se presentó la placa y se explicó cómo funcionará la votación de esta semana: “La placa es positiva hasta el domingo. Abrimos placa positiva hasta el domingo, después pasa negativa a partir de ahí”, detalló el conductor.

¿Quién será el próximo participante en abandonar Gran Hermano: Generación Dorada?