Juli Poggio se refirió por primera vez al nuevo romance de su hermana Lolo Poggio con Nick Sícaro, ex pareja de su amiga Daniela Celis. En diálogo con el programa SQP, la ex Gran Hermano dejó en claro que prioriza la felicidad de su hermana y despejó rumores de conflicto entre las protagonistas de esta historia.

“Mientras mi hermana sea feliz, la voy a apoyar en todo. La veo muy contenta, como hace tiempo no la veía, así que obviamente me pone feliz”, expresó Juli, mostrando su respaldo a la relación que sorprendió al mundo del espectáculo.

Consultada sobre su opinión respecto a Nick, Juli reconoció que en el pasado no le cerraba del todo el perfil del joven cuando estaba en pareja con Daniela. Sin embargo, aclaró que las personas pueden cambiar según el vínculo: “Yo creo que las personas cambian también con diferentes personas. Nosotros no somos la misma persona con todos”.

Julieta Poggio habló en SQP (Foto: captura de América).

La influencer explicó que su percepción anterior se basaba en lo que le llegaba desde el lado de Daniela, pero ahora, al escuchar la versión de su hermana, su visión es distinta: “No se terminó de conocer a la persona desde el lado de Dani, que es la que me llegaba a mí. Ahora mi hermana me cuenta todo también con las otras partes de una persona. Yo la voy a apoyar siempre”.

“ESTÁ TODO HABLADO”: JULI POGGIO DESMINTIÓ RUMORES DE PELEA CON DANIELA CELIS

Ante las especulaciones sobre un posible conflicto entre Daniela Celis, Lolo Poggio por el romance de su hermana con Nick Sícaro, ex de su amiga, Juli Poggio aseguró que está todo hablado.

“No quieran armar lío entre las tres porque está todo hablado. Entre Dani, Lolo y yo, está todo bien. No podría permitir que una amiga mía esté mal tampoco, ni que mi hermana esté mal”, sentenció contundente.

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