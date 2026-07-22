Julieta Poggio blanqueó que le gustan las mujeres durante una sincera charla en el programa de streaming de Pampita junto a su amiga Daniela Celis.

“De chiquita, decía ‘quiero ser esa mujer’, pero ¿para qué ser ella, si podés gustar de ella? Me gustan las chicas. Son muy lindas las mujeres”. Cuando le preguntaron sobre sus elecciones actuales, la actriz no dudó: “No, me gustan más los hombres, pero hay que probar todo para mí”.

Sobre la posiblidad de sentir algo más profundo por una chica, argumentó: “Puede ser, obviamente, pero lo hago más como para divertirme. Pasa que las mujeres tienen algo que es como que ya te conocés, ¿viste? No vas a hacer algo que hace un hombre, que te la baja, o decir un comentario que no va. Nos producimos, nos ponemos lindas. Es como que tienen un encanto las mujeres...”.

Julieta Poggio “Yo soy más loquita, digamos, de hacer más locuritas. Mi frase es ‘La vida es una’

Por su parte, Daniela se sumó y recordó su intento fallido: “Yo nunca estuve con una mujer, pero tampoco lo descarto... De hecho, hace poquito empecé a hablar con una chica y le decía: ‘Juli, no sabés lo que me pasó. No sé cómo contestar, no sé cómo encarar, no sé qué hacer’. Me intimidé y dejé de contestar”. Julieta le aclaró “Podés recuperar igual, ¿eh?”, pero la modelo remató: “No, no importa”.

JULIETA POGGIO BLANQUEÓ DETALLES DE SU PAREJA ABIERTA Y SUS LÍMITES

A la hora de hablar sobre el vínculo libre que mantiene con su pareja, Poggio ofreció detalles de las pautas que manejan en el día a día: “Es una relación en donde no nos mentimos, donde somos muy sinceros y donde vivimos como más libremente la sexualidad con la edad que tenemos. Yo también, estando de novia, como que descubrí una parte mía que él me permitió explorar también. Porque yo soy así, muy libre, muy abierta a un montón de cosas”.

Al definirse, soltó en la entrevista de Infobae: “Yo soy más loquita, digamos, de hacer más locuritas. Mi frase es ‘La vida es una’”, asegurando que él no indaga: “No, cero, no quiere saber nada”.

Daniela se atrevio a contar todo: Yo nunca estuve con una mujer, pero tampoco lo descarto...

Además, rememoró los festejos que organizan: “Cuando cumplimos un año hicimos una fiesta como de cumpleaños, con barra libre, DJ, dresscode, todo. Vamos a hacer una fiesta privada, los dos solitos”.

Daniela Celis, Pampita y Julieta Poggio.

Entre risas, admitió sus particulares bailes privados en la intimidad: “Sí, soy mucho de hacer perfo, eh. Sin ropa... A veces me dice ‘Bueno, ya está, amor, mucho baile, ya está, no bailes más’. Es que a mí, si me ponen música, sigo con la perfo, ¿viste?”.



