Cada vez falta menos para el regreso de Popstars a la televisión argentina. Luego del final de Gran Hermano, Telefe estrenará una nueva edición del recordado reality que buscará formar una banda femenina, tal como ocurrió con Bandana en 2001. En la previa del debut, Juli Poggio, una de las hosts digitales del programa, reveló cómo será el formato y sorprendió con un detalle que promete darle un giro al ciclo.

La influencer contó que la primera etapa de las audiciones ya finalizó y que miles de jóvenes participaron con el sueño de convertirse en la próxima gran revelación de la música.

JULI POGGIO ADELANTÓ CÓMO SERÁ LA CASA DE POPSTARS

Durante su participación en La Peña de Morfi, Juli Poggio explicó que unas 15 mil chicas se presentaron al casting y que las seleccionadas avanzarán a una etapa de formación intensiva.

"Después de esta instancia, van a formar parte de la academia“, comentó la ex Gran Hermano, al referirse al proceso de preparación que incluirá clases de canto y baile con entrenadores especializados.

Sin embargo, el gran atractivo llegará más adelante. "Después viene la casa Popstars, donde van a convivir y se mezclan todos los realities, va a estar muy bueno“, adelantó, dejando entrever que la convivencia tendrá un rol clave en el desarrollo del programa.

UN FORMATO QUE RECUPERA LA ESENCIA DEL ÉXITO DE BANDANA

La dinámica recuerda a la primera edición de Popstars Argentina, emitida en 2001, cuando las finalistas compartían un mismo espacio mientras se preparaban para grabar su disco y comenzar las giras.

En esta nueva versión, la academia volverá a tener un lugar central, con coaches de canto y danza. Entre ellos estará Virginia Módica, quien formó parte del recordado ciclo original.

UN JURADO DE LUJO Y UN EQUIPO DIGITAL

La nueva edición estará conducida por Nicolás Vázquez, mientras que Nicki Nicole y Ángela Torres integrarán el jurado encargado de elegir a las futuras integrantes del grupo.

En el universo digital, Juli Poggio compartirá la conducción con Sofía Gonet, conocida como “La Reini”, mientras que Martín Cirio realizará las reacciones del programa para YouTube.

Martín Cirio.

Además, Poggio destacó el clima que se vivió durante las audiciones y aseguró que, lejos de la competencia feroz, predominó el compañerismo entre las aspirantes.

"Había mucha sororidad, se apoyaban, se aplaudían. Fueron muchas horas de cola y ya se hacían amigas“, concluyó, anticipando que la convivencia será uno de los grandes atractivos del esperado regreso de Popstars a la pantalla de Telefe.