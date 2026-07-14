a polémica por la suspensión de varias fechas del tour de Bandana sumó un nuevo capítulo. Luego de que se confirmara la cancelación de los shows previstos en Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná, la productora ShowMax emitió un duro comunicado en el que responsabilizó al grupo por la decisión y adelantó que presentará una demanda por incumplimiento de contrato.

La empresa aseguró que las integrantes de Bandana cancelaron las presentaciones de manera unilateral y anticipó que recurrirá a la Justicia para defender su accionar.

SHOWMAX APUNTÓ CONTRA BANDANA Y ANUNCIÓ ACCIONES LEGALES

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la productora sostuvo que todavía no recibió ninguna explicación oficial sobre los motivos de la suspensión de los recitales.

“La producción de algunas fechas del tour de Bandana comunica al público en general los lamentables sucesos que se están produciendo por la cancelación de manera unilateral por parte del artista de las fechas correspondientes a esta producción”, expresó la empresa al referirse a los shows programados para Santa Rosa (17 de julio), Bahía Blanca (18 de julio) y Paraná (18 de septiembre).

Además, remarcó que la cancelación generó un perjuicio económico y también un fuerte malestar entre los fanáticos que ya habían adquirido sus entradas.

Una productora adelantó que demandará a Bandana por incumplimiento de contrato tras la cancelación de su gira. Crédito: X

“Al día de la fecha esta producción no tiene notificación alguna de las causas que motivaron al artista a esta cancelación, que no solo genera un daño a esta productora sino también a los fans que estaban ilusionados con el show”, agregaron.

LA PRODUCTORA ATRIBUYÓ LA CANCELACIÓN A LA BAJA VENTA DE ENTRADAS

En el mismo comunicado, ShowMax deslizó que la decisión podría estar vinculada con la escasa convocatoria que tuvieron algunas fechas de la gira y difundió cifras sobre la venta de tickets.

Según detalló, en Santa Rosa se habían vendido 138 entradas sobre una capacidad de 2.600 personas; en Bahía Blanca, 747 tickets sobre 1.800 disponibles; mientras que en Paraná se comercializaron 147 localidades de un total de 1.730.

Foto: Ciudad Magazine

LA VERSIÓN DEL ENTORNO DE BANDANA

Hasta el momento, Bandana no realizó declaraciones públicas sobre el conflicto. Sin embargo, personas cercanas al grupo aseguran que las artistas tenían la intención de cumplir con los conciertos previstos.

Las mismas fuentes señalaron que ShowMax mantendría deudas con proveedores locales y también con la propia banda por presentaciones ya realizadas, una situación que, según sostienen, habría generado el conflicto y pondría en duda el manejo de la productora.