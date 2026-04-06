La espera terminó: Bandana regresa al escenario del Teatro Gran Rex y, a pedido del público, suma una nueva función para festejar sus 25 años de carrera.

El reencuentro será el miércoles 29 de abril a las 21 horas, en avenida Corrientes 857, en pleno centro porteño. Las entradas ya están a la venta a través de TuEntrada.com.

Un show aniversario pensado para fans de todas las edades

La banda pop integrada por Lourdes, Lissa, Valeria y Virginia promete una noche inolvidable, donde repasarán los grandes éxitos que marcaron a toda una generación.

Desde aquel primer casting en Popstars, pasando por discos, estadios llenos, películas y giras, Bandana se convirtió en un fenómeno que trascendió el tiempo.

El grupo se emocionó en su segunda fecha del Teatro Gran Rex.

“Este año cumplimos 25 años desde que nuestras vidas cambiaron para siempre. Sentimos que era el momento de volver a encontrarnos”, expresaron las integrantes, que preparan un espectáculo completamente nuevo, creado desde cero para este aniversario.

Bandana en el Gran Rex. Foto: Movilpress

Sorpresas, invitados y clásicos reinventados

El show no será solo un repaso de hits: Bandana adelantó que habrá artistas invitados, momentos especiales y sorpresas guardadas “con mucho amor”. La propuesta incluye nuevas versiones de clásicos como “Guapas”, “Maldita Noche” y “Llega la Noche”, con un sonido actual pero fiel a la esencia original.

Bandana en el Gran Rex. Foto: Movilpress

La puesta en escena contará con visuales de última generación, coreografías icónicas y una banda en vivo de primer nivel. El objetivo es claro: lograr una ceremonia emotiva, poderosa y llena de nostalgia y futuro al mismo tiempo.

Bandana en el Gran Rex. Foto: Movilpress

Un viaje en el tiempo para compartir en familia

“Bandana 25 Años no es solo un concierto, es un viaje en el tiempo”, aseguran las artistas.

Bandana en el Gran Rex. Foto: Movilpress

El reencuentro busca abrazar a quienes crecieron con su música y también a sus hijos e hijas, que hoy escuchan las canciones porque “ustedes se las pasaron”.

“Compartir este escenario con dos generaciones es un regalo que no imaginábamos. Queremos celebrarlo junto a ustedes, como la familia que construimos a lo largo de estos 25 años”, remarcaron.

Gira nacional e internacional tras el Gran Rex

Después de la función en el Gran Rex, Bandana iniciará una gira por el interior y el exterior del país. Por ahora, ya confirmaron shows el 7 de mayo en Mendoza y el 9 de mayo en Montevideo, Uruguay. Durante agosto, seguirán sumando fechas para reencontrarse con fans de todo el país y la región.

Cómo conseguir entradas para Bandana 25 Años

La cita es el miércoles 29 de abril a las 21 horas en el Teatro Gran Rex. Las entradas están disponibles en TuEntrada.com. Se espera una noche cargada de emoción, recuerdos y mucha música pop.