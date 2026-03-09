Bandana volvió a los escenarios después de 25 años y el reencuentro con su público estuvo cargado de emoción.

En el segundo show que el grupo dio en el Teatro Gran Rex el sábado 7 de marzo, Virginia Da Cunha, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Lowrdez Fernández compartieron con el público y la prensa el profundo vínculo que mantienen desde los inicios de la banda.

Durante la noche, las cuatro integrantes se tomaron un momento para reflexionar sobre lo que significa este regreso y la historia que construyeron juntas desde que el grupo se formó en 2001.

Bandana en el Gran Rex. Foto: Movilpress

Fue entonces cuando Lowrdez describió la emoción del momento con una frase que sintetizó el clima del show: “Es una emoción que traspasa las palabras”.

EL EMOTIVO MOMENTO DE BANDANA EN SU SEGUNDA FECHA

El regreso de Bandana no solo representa una vuelta a los escenarios para cantar los hits que marcaron a toda una generación, sino también la celebración de un lazo que se fortaleció con el paso del tiempo. Sobre ese vínculo, las artistas coincidieron en una idea muy clara: “Nos elegimos”.

La frase resonó con fuerza entre los fanáticos que colmaron el Teatro Gran Rex, un público que creció escuchando canciones como Maldita noche, Guapas y Vivir intentando, y que hoy acompaña a la banda en esta nueva etapa.

El show combinó nostalgia, energía y momentos muy emotivos. Entre coreografías, canciones icónicas y una puesta en escena renovada, las integrantes también dejaron espacio para hablar de su historia juntas y de cómo lograron reencontrarse después de tantos años.

El regreso de Bandana se da a 25 años de la creación del grupo, que surgió a partir del reality Popstars y rápidamente se convirtió en uno de los fenómenos musicales más importantes del pop argentino de los años 2000.

Con el Teatro Gran Rex lleno y un público entregado, la banda demostró que el cariño sigue intacto. Y, como ellas mismas resumieron en el escenario, el secreto de este regreso está en el vínculo que construyeron con el tiempo: elegirse una vez más.