Este miércoles, Nico González se perdió la primera semifinal entre el Atlético de Madrid y el Arsenal por una lesión que podrían complicar incluso su futuro en la Selección Argentina durante el Mundial; pero además se supo que el delantero será papá con su actual pareja.

En LAM, Pilar Smith reveló que Ludmila Isabella, la ex de Lautaro Acosta,y novia de González desde fines del 2025, está esperando al primer hijo del delantero. “Está embarazada de cinco meses, así que felicidades”, les deseó la panelista.

Nico González y Ludmila Isabella (Foto: Instagram @ludisabella)

“Le preguntábamos a los dos. Por ahora no contestaron, pero, bueno, está confirmada la información”, aseguró Ángel de Brito, que explicó que el futbolista y su pareja “en las redes disimulan”. “No se ve la pancita”, aclaró el conductor, señalando que la joven solo enfoca su rostro en el material que publica.

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A horas de la semifinal de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, una noticia sacudió al equipo de Diego Simeone y también a la Selección argentina: Nico González sufrió una lesión muscular en el último entrenamiento y estará entre tres y cuatro semanas fuera de las canchas.

Nico González y Ludmila Isabella (Foto: Instagram @mundo_wags)

La baja del delantero argentino, que venía de marcar dos golazos en la derrota ante Elche y se había ganado un lugar clave en el ataque del Colchonero, preocupa tanto al club madrileño como al cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que ya piensa en la lista para el próximo Mundial que arranca el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Según informaron medios españoles, Nico González se lesionó durante la práctica matutina y, aunque todavía no hay parte médico oficial del Atlético, todo indica que el jugador estará afuera al menos tres semanas. Esto lo dejaría sin chances de jugar la ida de la semifinal de Champions y lo pone en duda para la definición del torneo.

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