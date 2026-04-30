El teatro porteño tiene un nuevo fenómeno... ¡y todavía no levantó el telón! Hairspray: el musical del año llega pisando fuerte y con números que hablan por sí solos: más de 15.000 entradas vendidas y 10 funciones completamente agotadas antes del estreno.

El suceso de 2026 ya es una realidad incluso antes de su debut oficial, que será el próximo 6 de mayo en el Teatro Coliseo. Pero si hay algo que terminó de encender la curiosidad es su protagonista: Damián Betular.

El reconocido pastelero y figura mediática se anima a un giro total en su carrera y debuta en el teatro musical nada menos que como Edna Turnblad, uno de los personajes más icónicos del género. Una elección tan inesperada como magnética, que ya está dando que hablar.

Foto: Prensa

A su lado, un elenco de peso: Alejandra Radano como la temible Velma Von Tussle, Sofía Morandi en la piel de Barbie Von Tussle y Belén Bilbao como la entrañable Tracy Turnblad. Completan el equipo Andrea Lovera, Sonia Savinell, Leo Bosio, Joaquín Scotta, Ian Ferreira, Paula Chouhy, Santiago Toledo y un gran elenco que promete ovaciones desde la primera función.

La producción, a cargo de Club Media junto a OLGA, apuesta a una puesta de escala internacional: escenografía impactante, coreografías explosivas y una energía que promete hacer vibrar la sala en cada función. Todo bajo la dirección de Fer Dente, uno de los nombres más fuertes del teatro musical actual.

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Ambientada en los años 60, la historia sigue a Tracy, una adolescente con un sueño claro: bailar en el programa de TV más popular de Baltimore. Pero detrás del brillo y la música, Hairspray pone sobre la mesa temas que siguen vigentes: inclusión, diversidad y el coraje de ser uno mismo. Todo al ritmo de hits inolvidables como “Good Morning Baltimore”, “Welcome to the 60’s” y “You Can’t Stop the Beat”.

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El equipo creativo completa este tanque con nombres destacados como Vanesa García Millán en coreografía, Eugenia Gil Rodríguez en dirección vocal, Marcelo Kotliar en adaptación, Laura Oliva en dirección de actores y Damián Mahler en dirección musical.

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Basada en la película de John Waters, esta nueva versión llega renovada, vibrante y con todos los ingredientes para convertirse en el espectáculo más convocante del año.

¡No te lo vas a querer perder!

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Teatro Coliseo: Marcelo T. de Alvear 1125, CABA.

Estreno: 6 de mayo de 2026.

Funciones: miércoles a sábados 20 hs. | domingos 18 hs.

Entradas: a través de Ticketek.

Foto: Prensa

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FER DENTE HABLÓ DE SUS PROYECTOS Y LANZÓ UNA REVELACIÓN SOBRE DAMIÁN BETULAR: “VA A SORPRENDER MUCHO”

En una noche cargada de emoción, Fer Dente dialogó con Ciudad en los Premios ACE y compartió su felicidad por el cierre de Company, la exitosa obra que protagonizó.

“Muy contento, muy emocionado por esta temporada increíble”, expresó, aún atravesado por el final del proyecto.

Pero lejos de quedarse en la nostalgia, ya tiene la mirada puesta en lo que viene: la dirección de Hairspray, que estrenará el 6 de mayo en el Teatro Coliseo. “Estamos trabajando a full. Es una apuesta enorme”, adelantó.

Fernando Dente en Company

Uno de los puntos que más expectativa genera es la participación de Damián Betular, quien dará el salto al teatro en esta producción.

Fer Dente no escatimó elogios al hablar de él: “Va a sorprender mucho. Es un gran, gran profesional”, remarcó. Y por último, destacó el diferencial que aportará al personaje: “Tiene ese carisma y ese ángel que hace que todos queramos que sea nuestro amigo, nuestro tío, nuestro vecino”, cerró.