En cada temporada de Pascuas, Damián Betular logra instalar tendencia en la pastelería argentina, y este 2026 no es la excepción. Desde su local Betular Pâtisserie, el chef presentó una versión renovada de su clásica rosca que ya genera furor y listas de espera.

La gran novedad de este año es la “Rosca Suisse”, una reinterpretación sofisticada que se aleja por completo de la receta tradicional.

En lugar de la clásica masa tipo brioche, el chef Damián Betular apuesta por una masa hojaldrada, similar a la de un croissant, que le aporta una textura más liviana, aireada y con capas bien definidas.

La Rosca de Pascua que vende Damián Betular: cómo es y cuánto cuesta | Créditos: web Betular Patisserie

CÓMO Y CUÁNTO CUESTA LA ROSCA DE PASCUA DE DAMIÁN BETULAR

En cuanto al relleno, también hay cambios importantes respecto a 2025. A la combinación de crema pastelera y dulce de leche, se suma una variante más intensa y moderna: crema pastelera de chocolate y chips de chocolate, pensada para quienes buscan una experiencia más indulgente.

La Rosca de Pascua que vende Damián Betular: cómo es y cuánto cuesta | Créditos: web Betular Patisserie

El precio, en línea con el posicionamiento premium de la marca, también tuvo un ajuste. En 2026, la rosca se ubica aproximadamente entre $45.000 y $60.000 pesos argentinos, dependiendo del tamaño y la disponibilidad.

Uno de los puntos clave del fenómeno Betular es la modalidad de venta. La rosca se comercializa a través de preventa online, con fechas de retiro pautadas entre el 28 de marzo y el 5 de abril.