La espera terminó para los fans del K-pop: Stray Kids confirmó su primer show en Argentina y desató la euforia entre los STAY.

La exitosa boyband surcoreana se presentará el próximo 14 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, en el marco de “STRAYCITY”, la nueva serie de conciertos que recorrerá Latinoamérica.

Las entradas estarán disponibles únicamente a través de AllAccess desde el 27 de mayo a las 10:00 horas, con todos los medios de pago habilitados.

Stray Kids. Por: Andrea Ripamonti

Entradas Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro

Además de Argentina, “STRAYCITY” pasará por Bogotá, Río de Janeiro y Ciudad de México. En Buenos Aires, el show contará con la participación de K4OS como artista invitado.

Formados en 2017 bajo el sello JYP Entertainment, Stray Kids está integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.

La banda logró convertirse en uno de los fenómenos más importantes del K-pop global gracias a hits como “God’s Menu”, “MANIAC” y “S-Class”, canciones que alcanzaron rankings internacionales como el Billboard Global 200.

El fenómeno de Stray Kids en Argentina

Stray Kids.

Uno de los aspectos que diferencia al grupo dentro de la industria es su perfil artístico autoproducido. El trío 3Racha, compuesto por Bang Chan, Changbin y Han, participa activamente en la composición y producción musical de la banda, construyendo un sonido propio que conquistó a millones de fans en todo el mundo.

El fenómeno de Stray Kids también tiene un enorme impacto en Argentina. En febrero de este año, el documental “Stray Kids: The dominATE Experience”, basado en su gira mundial, vendió 17 mil entradas en 130 salas de cine del país durante su estreno.

Con más de 31 millones de discos vendidos y récords históricos en Billboard, el grupo llega por primera vez al país en uno de los mejores momentos de su carrera.