La remodelación de Florencia Bertotti puso el foco en potenciar al máximo la entrada de luz natural, en la elección de materiales nobles y en una estética moderna que se despliega de manera armónica en todos los espacios.

Sin embargo, hubo un rincón que se robó todas las miradas: la cocina, concebida con un estilo minimalista, cálido y sofisticado, que combina practicidad y personalidad y se convirtió en el verdadero corazón del hogar.

LA REMODELACIÓN DE FLORENCIA BERTOTTI EN DETALLE

Cada elección dentro de este ambiente responde tanto a lo estético como a lo práctico: el horno independiente, la campana extractora de alta capacidad con iluminación integrada y los estantes elegidos refuerzan la idea de un ambiente pensado para el uso diario, pero con una identidad fuerte y contemporánea.

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La combinación de texturas y la acertada elección del mobiliario demuestran que es posible fusionar la vida familiar con las últimas corrientes arquitectónicas.

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La actriz logró plasmar su esencia en cada rincón, inspirando a sus millones de seguidores con ideas innovadoras para el hogar.