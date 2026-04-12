Hay temas que, más allá del tiempo, siempre resultan atrayentes para el público, y uno de ellos es el vínculo padre-hija, que la película Igualita a mí aborda desde una perspectiva contemporánea, atravesada por la diferencia generacional y las dificultades para construir afecto.

El film está protagonizado por Adrián Suar y Florencia Bertotti, que data de 2010, fue todo un éxito del cine argentino de su año, tanto en taquilla como en repercusión mediática. Y ahora lo sigue siendo en streaming, a través de la plataforma Disney+.

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Dirigida por Diego Kaplan y coescrita junto a Daniel Cuparo, tiene una duración aproximada de 108 minutos y construye aquí una historia que combina humor y emociones sobre la paternidad inesperada.

De qué trata Igualita a mí

La historia gira en torno a Fredy, un hombre de vida despreocupada, cercano a los 40 años, que evita todo tipo de compromiso.

Su rutina está marcada por relaciones superficiales y una actitud inmadura frente a la vida. Sin embargo, todo cambia cuando aparece Aylín, una joven de 19 años que asegura ser su hija, fruto de una relación ocasional que tuvo décadas atrás.

Dirigida por Diego Kaplan, Igualita a mí tiene una duración de 108 minutos.

A partir de ese encuentro, la vida del protagonista da un giro abrupto. Obligado a enfrentarse con responsabilidades que siempre evitó, Fredy inicia un proceso de transformación personal.

La relación con la joven, inicialmente conflictiva, comienza a desarrollarse entre momentos de humor, tensión y descubrimiento mutuo.

Una comedia con mirada emocional

Uno de los aspectos más destacados de Igualita a mí es su combinación de comedia liviana con elementos dramáticos. Si bien recurre a recursos típicos del género, también incorpora momentos de introspección que le permiten profundizar en el crecimiento de sus personajes.

El tráiler de Igualita a Mí, con Adrián Suar y Florencia Bertotti.

La crítica señaló en algunos casos que la película se apoya en fórmulas conocidas, pero también reconoció su efectividad para conectar con el público. La química entre los protagonistas y el carisma de Suar fueron considerados puntos fuertes, así como la frescura que aporta Bertotti en su papel.

Además, el guion trabaja temas universales como la madurez, la familia y las segundas oportunidades, lo que contribuye a que la historia resulte cercana para distintas audiencias.

Recepción y vínculo con el público

En términos de recepción, la película explica su éxito en parte por su tono accesible y por la identificación que genera con situaciones cotidianas.

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El personaje de Fredy representa a un tipo de adulto que posterga el crecimiento personal, mientras que Aylín funciona como catalizadora de ese cambio. Esta dinámica -tantas veces vista y tantas efectiva-, encontró en la historia tanto momentos de risa como de emoción.

La dupla fue todo un éxito del cine argentino allá por 2010.

Cómo es el reparto de Igualita a mí

El elenco aporta solidez a la propuesta, con interpretaciones que acompañan el tono general de la película. A continuación, algunas figuras reconocidas que sobresalen: