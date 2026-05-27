Este martes, CAPIF entregó los Premios Gardel en una ceremonia en la que no faltó ningún exponente de la música argentina, entre ellos Lali Espósito. En La Jaula de la Moda, Mariano Martínez y su equipo calificaron los mejores looks de las estrellas, y su reacción fue más que evidente frente a su ex.

“Vamos a hacer ‘pulgar arriba o pulgar abajo’”, pidió Mariano, y le dio lugar a Gustavo Pucheta para que de su opinión, aunque su rostro se notaba muy serio, tratando de superar el momento. Tras la aprobación del diseñador, le tocó el turno a Fabián Paz y a Ailén Bechara con el mismo resultado.

Mariano Martínez y Lali Espósito (Fotos: capturas Ciudad Magazine)

Fabián Medina Flores también aprobó el look “Croco” de cuero de Lali, pero ni eso hizo a Mariano esbozar una sonrisa. “¡Muy bien! Un rotundo ‘deditos arriba’”, reconoció Mariano, que rápidamente pasó al siguiente look: el de Abel Pintos.

Leé más:

CÓMO FUE LA HISTORIA DE AMOR DE LALI ESPÓSITO Y MARIANO MARTÍNEZ

La relación entre Mariano Martínez y Lali Espósito comenzó en 2015, cuando compartieron elenco en la exitosa tira televisiva Esperanza mía. La química entre ambos traspasó rápidamente la pantalla y, aunque al principio intentaron mantener el romance en privado, las imágenes juntos y las apariciones públicas terminaron confirmando la relación. La pareja se convirtió en una de las más mediáticas del espectáculo argentino.

Durante varios meses se mostraron muy enamorados y protagonizaron numerosas tapas de revistas, entrevistas y momentos románticos que generaron enorme repercusión entre los fanáticos. La diferencia de edad entre ambos también fue tema de conversación en los medios, aunque ellos siempre minimizaron las críticas y defendieron el vínculo. En aquel momento, la exposición era constante y cada gesto de la pareja se transformaba en noticia.

Mariano Martinez y Lali Espósito

Sin embargo, a comienzos de 2016 la relación llegó a su fin. La separación se dio en medio de rumores de crisis, desgaste por la intensa exposición mediática y supuestas diferencias personales. Aunque ninguno de los dos profundizó demasiado en los motivos, ambos mantuvieron siempre un tono respetuoso al hablar del otro tras la ruptura. Con el tiempo, tanto Mariano como Lali siguieron adelante con sus carreras y nuevas relaciones, pero aquel romance quedó instalado como una de las historias más recordadas del espectáculo argentino de la última década.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.