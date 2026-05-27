La música argentina vivió una noche inolvidable: Milo J se consagró como el gran ganador de los Premios Gardel 2026 y se llevó el codiciado Gardel de Oro por su disco La vida era más corta. El artista, que viene pisando fuerte en la escena urbana, también se quedó con las estatuillas a Álbum del año, Canción del año, Mejor álbum conceptual, Mejor canción urbana y varias categorías más.
“Me cambió la vida”, aseguró Milo J al recibir el premio mayor, visiblemente emocionado. En su discurso, agradeció a quienes lo acompañaron en la creación del disco, a su mamá, a su novia y a sus fans, que lo apoyaron en cada paso.
La ceremonia, que reunió a las figuras más importantes de la música nacional, también tuvo como protagonistas a Lali Espósito, Miranda!, Marilina Bertoldi, Cazzu, Trueno, Angela Torres y muchos más, que compitieron en las distintas ternas y celebraron el talento argentino.
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Álbum del año
- Latinaje – Cazzu
- No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
- La Vida Era Más Corta – Milo J
- Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
- Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Canción del año
- “Advertencia” – Babasónicos
- “Niño” – Milo J
- “Mejor que vos” – Lali & Miranda!
- “Con Otra” – Cazzu
- “Favorita” – Angela Torres
- “El gordo” – Marilina Bertoldi
- “Querida Yo” – Yami Safdie, Camilo
- “Fresh” – Trueno
- “#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor álbum artista pop
- Cuerpo – Olivia Wald
- Detalles – Zoe Gotusso
- Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres
- No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
- No me olvides – Angela Torres
- El Verdadero – Juan Ingaramo
- Perfectas – Emilia
Mejor Canción Tropical / Cumbia
- “Me Contó Un Pajarito” – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
- “Con Otra” – Cazzu
- “Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia” – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
- “Amiga Traidora (Cumbia TexMex)” – Angela Leiva
- “Echar de Menos” – Ke Personajes
- “Tu jardín con enanitos” – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles
Mejor álbum conceptual
- Tucumano Soy – Juan Falú
- La Vida Era Más Corta – Milo J
- Sandro Así – Ariel Ardit
Mejor álbum pop alternativo
- Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur
- Hotcore – Taichu
- En el ciber – Benito Cerati
- Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Tanya – Juana Rozas
Mejor Canción Urbana
- “Sin cadenas” – Paulo Londra
- “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap, Daddy Yankee
- “Olimpo” – Milo J
- “Cruz” – Trueno & Feid
- “Historia” – Ramma
Mejor Álbum Canción de Autor
- Gamurgatrónica – Ruben Rada
- Querida Yo – Yami Safdie
- Vivir Así – Barbarita Palacios
- Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti
- Amor de mi herida – Camilú
Mejor Colaboración Urbana
- “Hasta que me enamoro” – Maria Becerra, Tini
- “Gil” – Milo J, Trueno
- “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap, Daddy Yankee
- “Masna remix” – FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK
- “La verdadera” – Ramma, Kidd Voodoo
- “Flashbacks | CROSSOVER #9” – Wisin, Paulo Londra, Big One
Mejor nuevo artista
- Blair
- María Wolff
- Little Boogie & Stereo
- Cindy Cats
- Tuli
- La Ferni
- Sofía de Ciervo
- Mía Folino
- Las Tussi
- Chechi de Marcos
- 143leti
Mejor Álbum de Cuarteto
- Rompecabezas – Ulises Bueno
- Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo
- Que sed – Luck Ra
- En Vivo Buenos Aires – La K’onga
Mejor álbum artista rock
- Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
- El retorno – Santiago Motorizado
- El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman
- Continhuará – Fernando Ruiz Díaz
- Novela – Fito Paez
Mejor álbum grupo pop
- Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
- Vandalos – Bándalos Chinos
- 4EVER – K4OS
Mejor Canción de Hip Hop / Rap
- “Cadenas” – Acru
- “Fresh” – Trueno
- “Gil” – Milo J, Trueno
- “Retirada” – Milo J
- “PVSL” – Paulo Londra
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
- Gracias a la Vida – Abel Pintos
- Alquimia – Patricia Sosa & Mijares
- Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango
Mejor álbum pop/rock
- Polvo de estrellas – Turf
- El regreso – Tan Biónica
- Los lobos – Estelares
- Ya no estoy aquí – Rayos Láser
- Alter Ego – Silvestre y la Naranja
Mejor álbum urbano
- Gotti B – Tiago PZK
- Quimera – María Becerra
- 166 (Deluxe) retirada – Milo J
- Saturación pop – YSY A
- Lamba – FMK
Mejor canción de pop
- “Perfecto final” – Conociendo Rusia, Nathy Pelusa
- “Día del amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso
- “El ritmo” – Bandalos chinos
- “Favorita” – Angela Torres
- “Me gusta” – Miranda!, TINI
- “Mejor que vos” – Miranda!, Lali
Mejor Videoclip Largo
- Todo Es Folklore – Los Tabaleros Director: Niko Sedano
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky
- La Vida Era Más Corta – Milo J Directores: Teresa Carril, Nacho A. Villar
- No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali Director: Lautaro Espósito
- Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos Director: Leopoldo Montero Ciancio
Mejor álbum grupo rock
- Divididos – Divididos
- Artificios – Indios
- A tres días de la Tierra – Eruca Sativa
- El club de la pelea I – Airbag
- Cuerpos, Vol. I – Babasónicos
- Él mató a un policía motorizado Sesión 20 aniversario – Él mató a un policía motorizado
Mejor colaboración
- “Loco un poco” – Turf, Lali
- “Tu misterioso alguien” – Luck Ra, Miranda!
- “Campera de cuero” – Los Tabaleros, Las pastillas del abuelo
- “Jangadero” – Milo J, Mercedes Sosa
- “Mi vida” – Tan Bionica, Andrés Calamaro
- “In the City” – Charly García, Sting
- “Mejor que vos” – Miranda!, Lali
- “Daddy Yankee: BZRP Music Sessions Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee
- “Me gusta” – Miranda!, TINI
- “Me contó un pajarito” – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
Mejor canción de rock
- “El gordo” – Marilina Bertoldi
- “In the City” – Charly García & Sting
- “Volarte” – Eruca Sativa
- “Pensando en ella” – Dante Spinetta
- “Advertencia” – Babasónicos
- “Aliados en un viaje” – Divididos
Mejor Canción en Vivo
- Fanático (en vivo) – Lali
- Inocente – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez
- La que puede, puede - Live at NPR Music’s Tiny Desk – Ca7riel & Paco Amoroso
- Sábado – Cindy Cats
- La Taleñita – Milo J & Campedrinos
Mejor álbum en vivo
- Juegue Kuelge – El Kuelgue
- Hilda canta Charly 2 (En vivo) – Hilda Lizarazu
- Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece
- Conociedo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia
- Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
- Signos 25 años Vivo – Los Nocheros
- En vivo Vol. I – Cindy Cats
- Escena en vivo – Cruzando el charco
Mejor canción de Autor
- Luciérnagas – Milo J, Silvio Rodríguez
- Hielo Fino – Silvina Moreno
- Querida Yo – Yami Safdie, Camilo
Grabación del año
- “In the City” – Charly García, Sting
- “Niño” – Milo J
- “Mejor que vos” – Lali & Miranda!
Mejor álbum de música global
- Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto
- Latinaje – Cazzu
- Impulsa el Círculo – Brenda Martin
Mejor álbum rock alternativo
- Exultante – Carca
- Ceremonia – 1915
- Instantáneo – Viva elástico
- Quiero que lo yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders
Mejor canción pop rock
- “33” – Lali, Dillom
- “#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso
- “Barry Lindo” – El Kuelgue
- “Tus cosas (ft. Airbag)” – Tan Bionica
- “Desastres fabulosos” – Conociendo Rusia, Jorge Drexler
La edición 2026 de los Premios Gardel dejó en claro el enorme momento que atraviesa la música argentina, con artistas que siguen rompiendo barreras y conquistando nuevos públicos. Milo J se llevó todos los flashes, pero la fiesta fue de todos.
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