La música argentina vivió una noche inolvidable: Milo J se consagró como el gran ganador de los Premios Gardel 2026 y se llevó el codiciado Gardel de Oro por su disco La vida era más corta. El artista, que viene pisando fuerte en la escena urbana, también se quedó con las estatuillas a Álbum del año, Canción del año, Mejor álbum conceptual, Mejor canción urbana y varias categorías más.

“Me cambió la vida”, aseguró Milo J al recibir el premio mayor, visiblemente emocionado. En su discurso, agradeció a quienes lo acompañaron en la creación del disco, a su mamá, a su novia y a sus fans, que lo apoyaron en cada paso.

La ceremonia, que reunió a las figuras más importantes de la música nacional, también tuvo como protagonistas a Lali Espósito, Miranda!, Marilina Bertoldi, Cazzu, Trueno, Angela Torres y muchos más, que compitieron en las distintas ternas y celebraron el talento argentino.

Milo J (Foto: Movilpress)

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Álbum del año

Latinaje – Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

La Vida Era Más Corta – Milo J

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Canción del año

“Advertencia” – Babasónicos

“Niño” – Milo J

“Mejor que vos” – Lali & Miranda!

“Con Otra” – Cazzu

“Favorita” – Angela Torres

“El gordo” – Marilina Bertoldi

“Querida Yo” – Yami Safdie, Camilo

“Fresh” – Trueno

“#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor álbum artista pop

Cuerpo – Olivia Wald

Detalles – Zoe Gotusso

Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

No me olvides – Angela Torres

El Verdadero – Juan Ingaramo

Perfectas – Emilia

Lali Epósito (Foto: Movilpress)

Mejor Canción Tropical / Cumbia

“Me Contó Un Pajarito” – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

“Con Otra” – Cazzu

“Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia” – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD

“Amiga Traidora (Cumbia TexMex)” – Angela Leiva

“Echar de Menos” – Ke Personajes

“Tu jardín con enanitos” – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles

Mejor álbum conceptual

Tucumano Soy – Juan Falú

La Vida Era Más Corta – Milo J

Sandro Así – Ariel Ardit

Mejor álbum pop alternativo

Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur

Hotcore – Taichu

En el ciber – Benito Cerati

Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso

Tanya – Juana Rozas

Mejor Canción Urbana

“Sin cadenas” – Paulo Londra

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap, Daddy Yankee

“Olimpo” – Milo J

“Cruz” – Trueno & Feid

“Historia” – Ramma

Mejor Álbum Canción de Autor

Gamurgatrónica – Ruben Rada

Querida Yo – Yami Safdie

Vivir Así – Barbarita Palacios

Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti

Amor de mi herida – Camilú

Yami Safdie (Foto: Movilpress)

Mejor Colaboración Urbana

“Hasta que me enamoro” – Maria Becerra, Tini

“Gil” – Milo J, Trueno

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap, Daddy Yankee

“Masna remix” – FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK

“La verdadera” – Ramma, Kidd Voodoo

“Flashbacks | CROSSOVER #9” – Wisin, Paulo Londra, Big One

Mejor nuevo artista

Blair

María Wolff

Little Boogie & Stereo

Cindy Cats

Tuli

La Ferni

Sofía de Ciervo

Mía Folino

Las Tussi

Chechi de Marcos

143leti

Mejor Álbum de Cuarteto

Rompecabezas – Ulises Bueno

Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo

Que sed – Luck Ra

En Vivo Buenos Aires – La K’onga

Mejor álbum artista rock

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

El retorno – Santiago Motorizado

El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman

Continhuará – Fernando Ruiz Díaz

Novela – Fito Paez

Mejor álbum grupo pop

Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Vandalos – Bándalos Chinos

4EVER – K4OS

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

“Cadenas” – Acru

“Fresh” – Trueno

“Gil” – Milo J, Trueno

“Retirada” – Milo J

“PVSL” – Paulo Londra

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Gracias a la Vida – Abel Pintos

Alquimia – Patricia Sosa & Mijares

Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango

Abel Pintos (Foto: Movilpress)

Mejor álbum pop/rock

Polvo de estrellas – Turf

El regreso – Tan Biónica

Los lobos – Estelares

Ya no estoy aquí – Rayos Láser

Alter Ego – Silvestre y la Naranja

Mejor álbum urbano

Gotti B – Tiago PZK

Quimera – María Becerra

166 (Deluxe) retirada – Milo J

Saturación pop – YSY A

Lamba – FMK

Mejor canción de pop

“Perfecto final” – Conociendo Rusia, Nathy Pelusa

“Día del amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso

“El ritmo” – Bandalos chinos

“Favorita” – Angela Torres

“Me gusta” – Miranda!, TINI

“Mejor que vos” – Miranda!, Lali

Mejor Videoclip Largo

Todo Es Folklore – Los Tabaleros Director: Niko Sedano

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky

La Vida Era Más Corta – Milo J Directores: Teresa Carril, Nacho A. Villar

No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali Director: Lautaro Espósito

Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos Director: Leopoldo Montero Ciancio

Mejor álbum grupo rock

Divididos – Divididos

Artificios – Indios

A tres días de la Tierra – Eruca Sativa

El club de la pelea I – Airbag

Cuerpos, Vol. I – Babasónicos

Él mató a un policía motorizado Sesión 20 aniversario – Él mató a un policía motorizado

Mejor colaboración

“Loco un poco” – Turf, Lali

“Tu misterioso alguien” – Luck Ra, Miranda!

“Campera de cuero” – Los Tabaleros, Las pastillas del abuelo

“Jangadero” – Milo J, Mercedes Sosa

“Mi vida” – Tan Bionica, Andrés Calamaro

“In the City” – Charly García, Sting

“Mejor que vos” – Miranda!, Lali

“Daddy Yankee: BZRP Music Sessions Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee

“Me gusta” – Miranda!, TINI

“Me contó un pajarito” – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

Mejor canción de rock

“El gordo” – Marilina Bertoldi

“In the City” – Charly García & Sting

“Volarte” – Eruca Sativa

“Pensando en ella” – Dante Spinetta

“Advertencia” – Babasónicos

“Aliados en un viaje” – Divididos

Mejor Canción en Vivo

Fanático (en vivo) – Lali

Inocente – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez

La que puede, puede - Live at NPR Music’s Tiny Desk – Ca7riel & Paco Amoroso

Sábado – Cindy Cats

La Taleñita – Milo J & Campedrinos

Mejor álbum en vivo

Juegue Kuelge – El Kuelgue

Hilda canta Charly 2 (En vivo) – Hilda Lizarazu

Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece

Conociedo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia

Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

Signos 25 años Vivo – Los Nocheros

En vivo Vol. I – Cindy Cats

Escena en vivo – Cruzando el charco

Trueno (Foto: Movilpress)

Mejor canción de Autor

Luciérnagas – Milo J, Silvio Rodríguez

Hielo Fino – Silvina Moreno

Querida Yo – Yami Safdie, Camilo

Grabación del año

“In the City” – Charly García, Sting

“Niño” – Milo J

“Mejor que vos” – Lali & Miranda!

Mejor álbum de música global

Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto

Latinaje – Cazzu

Impulsa el Círculo – Brenda Martin

Mejor álbum rock alternativo

Exultante – Carca

Ceremonia – 1915

Instantáneo – Viva elástico

Quiero que lo yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders

Mejor canción pop rock

“33” – Lali, Dillom

“#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso

“Barry Lindo” – El Kuelgue

“Tus cosas (ft. Airbag)” – Tan Bionica

“Desastres fabulosos” – Conociendo Rusia, Jorge Drexler

La edición 2026 de los Premios Gardel dejó en claro el enorme momento que atraviesa la música argentina, con artistas que siguen rompiendo barreras y conquistando nuevos públicos. Milo J se llevó todos los flashes, pero la fiesta fue de todos.

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