La noche de los Premios Gardel 2026 arrancó con todo el glamour y la energía de la música nacional. Como cada año, la alfombra roja se transformó en una verdadera pasarela donde los artistas más destacados del país como Lali Espósito mostraron sus mejores looks.

Desde temprano, los flashes se encendieron para recibir a K4OS, la banda de chicas del momento, que posó con actitud y estilo, marcando el ritmo de la noche. Benito Cerati también se llevó todas las miradas con su presencia única, mientras que los integrantes de Eruca Sativa, con tres nominaciones bajo el brazo, se mostraron relajados y confiados.

La alfombra roja fue el escenario perfecto para que músicos de todos los géneros se lucieran. Emmanuel Horvilleur, Coti, Ian Lucas y Angela Leiva desfilaron con estilos propios, demostrando que la diversidad musical también se refleja en la moda.

No faltaron las sorpresas: Candu Domínguez, Max Carra, Olivia Wald y Nacho Augenuino sumaron frescura y color a la previa. El cordobés Juan Ingaramo aportó su impronta, mientras que la orquesta Delio Valdés, nominada a su quinto Gardel, celebró junto a sus fans.

Entre los más esperados estuvieron Zoe Gotusso, la banda Turtf, Trinidad y los integrantes de Silvestre y La Naranja, que compiten por el premio a Mejor Álbum de Pop Rock. También dijeron presente Un poco de ruido, la artista Camilú y Luz Gaggi, quien aprovechó para anunciar el lanzamiento de su nuevo álbum.

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