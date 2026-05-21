Estrenó en el Hairspray con Damián Betular y desde Teatro Coliseo Ciudad te mostramos las fotos de los famosos que dijeron presente y posaron para nuestras cámaras con sus looks sesentosos.
El cocinero se puso en la piel de la icónica
Edna Turnblad y Ricardo Darín con Florencias Bass no quisieron perdérselo, así como tampoco Laurita Fernández, Julieta Nair Calvo, Claudia Villafañe, la China Ansa y Adrián Pallares.
Otros que estuvieron en la función de prensa fueron
Germán Martitegui, Campi, Patricia Etchegoyen y su hija Lucía, Maru Botana, Mariana Genesio Peña, José María Muscari, Mauricio Macri, Benjamín Rojas, Topa, Fabio Aste y Migue Granados. LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE HAIRSPRAY
Ricardo Darín y Florencia Bas fueron a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).
Julieta Nair Calvo fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).
Claudia Villafañe fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).
La China Ansa fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress)
Laurita Fernández fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).
Germán Martitegui fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).
Campi fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).
Patricia Etchegoyen y su hija Lucía fueron a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress)
Maru Botana fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).
Mariana Genesio fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).
José María Muscari fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).
Benjamín Rojas fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress)
Mauricio Macri fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).
Topa fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).
Adrián Pallares fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress)
Fabio Aste fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).
Migue Granados fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).
Fotos: Movilpress.