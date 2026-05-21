Estrenó Hairspray con Damián Betular en el Teatro Coliseo y desde Ciudad te mostramos las fotos de los famosos que dijeron presente y posaron para nuestras cámaras con sus looks sesentosos.

El cocinero se puso en la piel de la icónica Edna Turnblad y Ricardo Darín con Florencias Bass no quisieron perdérselo, así como tampoco Laurita Fernández, Julieta Nair Calvo, Claudia Villafañe, la China Ansa y Adrián Pallares.

Otros que estuvieron en la función de prensa fueron Germán Martitegui, Campi, Patricia Etchegoyen y su hija Lucía, Maru Botana, Mariana Genesio Peña, José María Muscari, Mauricio Macri, Benjamín Rojas, Topa, Fabio Aste y Migue Granados.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE HAIRSPRAY

Ricardo Darín y Florencia Bas fueron a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).

Julieta Nair Calvo fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).

Claudia Villafañe fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).

La China Ansa fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress)

Laurita Fernández fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).

Germán Martitegui fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).

Campi fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).

Patricia Etchegoyen y su hija Lucía fueron a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress)

Maru Botana fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).

Mariana Genesio fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).

José María Muscari fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).

Benjamín Rojas fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress)

Mauricio Macri fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).

Topa fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).

Adrián Pallares fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress)

Fabio Aste fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).

Migue Granados fue a ver el musical Hairspray (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.