Natalia Oreiro volvió a convertirse en el centro de todas las miradas durante la premiere de Nada Entre Nosotros, la nueva película que protagoniza. La actriz apostó por un sofisticado look total white con guiños al glamour clásico de Hollywood y dejó en claro por qué sigue siendo un ícono de la moda.

El evento reunió a varias figuras del espectáculo y Oreiro llegó acompañada por su marido, Ricardo Mollo, con quien posó sonriente ante las cámaras de Ciudad en una noche cargada de flashes y elegancia.

Natalia Oreiro en la premiere de su película (Foto: Movilpress).

Para la presentación oficial del film, Natalia eligió un conjunto de sastrería blanco compuesto por un blazer largo cruzado de líneas estructuradas y un pantalón palazzo extra largo que estilizó su figura. El outfit se destacó por su impronta minimalista y sofisticada, pero también por los accesorios que elevaron el estilismo a otro nivel.

Ricardo Mollo acompañó a Natalia Oreiro en la premiere de su película (Foto: Movilpress).

LOS ACCESORIOS Y EL BEAUTY LOOK, LA CLAVE QUE ELEVÓ EL OUTFIT DE NATALIA OREIRO

Natalia Oreiro completó el look con guantes negros de cuero y una impactante boa de plumas negra que aportó dramatismo y contraste al total white. Además, sumó botas negras al tono, logrando una estética elegante y teatral inspirada en el viejo Hollywood.

Natalia Oreiro en la premiere de su película (Foto: Movilpress).

En cuanto al beauty look, la actriz llevó el cabello peinado con efecto wet y bien tirante hacia atrás, dejando el rostro completamente despejado. El maquillaje, por su parte, estuvo enfocado en resaltar la mirada con delineado negro intenso, sombras oscuras y pestañas marcadas.

Natalia Oreiro en la premiere de su películacon el director del filme, Juan Taratuto y el actor Peto Menahem (Foto: Movilpress).

La premiere de Nada Entre Nosotros también contó con la presencia de otras figuras del ambiente artístico que acompañaron el esperado estreno del film. La película genera gran expectativa entre los fanáticos de Natalia, que atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales y sigue consolidándose como referente de estilo en cada aparición pública.

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