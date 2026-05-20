El Festival de Cannes 2026 sigue consolidándose como el epicentro mundial de la moda y el cine. En su 79ª edición, la alfombra roja y los tradicionales photo calls del sur de Francia se convirtieron en el escenario perfecto para que grandes estrellas internacionales desplegaran su carisma.

Entre ellas, Demi Moore, Sharon Stone y Leonardo Sbaraglia capturaron todas las miradas con elecciones de vestuario que combinaron elegancia clásica, frescura veraniega y sofisticación vanguardista.

Leonardo Sbaraglia: elegancia relajada junto a Pedro Almodóvar

El cine hispanohablante pisó fuerte este miércoles 20 de mayo gracias a la presentación de la película ‘Bitter Christmas’. El reconocido actor argentino Leonardo Sbaraglia posó ante la prensa internacional junto a la actriz Bárbara Lennie y el aclamado director Pedro Almodóvar.

Leonardo Sbaraglia posó ante la prensa internacional junto a la actriz Bárbara Lennie y el aclamado director Pedro Almodóvar en el Festival de Cannes 2026 (Foto: AP).

El diseño: Sbaraglia reafirmó la tendencias de moda masculina actual: el lujo silencioso y effortless. El actor lo confirmó con su una camisa de seda celeste desabotonada de la firma Louis Vuitton con un pantalón sastreso beige o arena tiro alto.

Leonardo Sbaraglia posó ante la prensa internacional en el Festival de Cannes 2026 (Foto: AP).

Los detalles: Con el cabello rizado al natural, una barba prolija y gafas de sol en mano, el intérprete dio una cátedra de cómo vestir formal pero fresco para un evento diurno de primer nivel.

El look couture de Sharon Stone: una obra de arte inspirada en la cultura oriental

Sharon Stone firmó uno de los regresos más memorables y artísticos a la alfombra roja del Festival de Cannes. La icónica actriz de 68 años dejó de lado el minimalismo y deslumbró con una imponente pieza de alta costura que fusionó la majestuosidad teatral con un profundo simbolismo cultural.

Sharon Stone en el Festival de Cannes 2026 con un vestido de la colección primavera-verano 2026 de Miss Sohee (Foto: Instagram/@konahatcher).

El diseño escultórico: Stone lució un espectacular vestido de la colección primavera-verano 2026 de Miss Sohee , la renombrada firma londinense liderada por la diseñadora coreana Sohee Park. La pieza principal consistió en un vestido strapless de silueta reloj de arena rígida y sumamente estructurada.

La inspiración y los detalles: El gran atractivo visual radica en su panel central de tono lavanda, el cual presenta un delicado bordado artesanal de cerezos en flor , inspirado directamente en los recuerdos de la infancia de la diseñadora en Corea. Las zonas laterales del vestido e intrincadas líneas arquitectónicas en color negro enmarcan la silueta, complementadas con un suntuoso e intenso brillo gracias a aplicaciones tridimensionales y pedrería.

El toque de drama y complementos: Para potenciar el misticismo y la teatralidad en la emblemática escalinata de Cannes, sumó sobre sus hombros una majestuosa capa negra bordada a juego con cristales dispersos que aportaban luz a cada paso. Coronó su estilismo de alta costura con un peinado recogido tirante de efecto húmedo, aros de diamantes colgantes, un clutch de pedrería fina y plataformas de gran altura.

Con esta elección, la estrella de Hollywood reconfirmó que las siluetas arquitectónicas y la moda con identidad artesanal pisan fuerte como la gran tendencia del año en las red carpets.

Demi Moore y la revuelta de la madurez: un derroche de magnetismo y alta joyería

Como miembro clave del jurado de esta 79ª edición del certamen, Demi Moore no solo está dictando cátedra cinematográfica, sino que se ha convertido en el máximo ejemplo de cómo desafiar el edadismo en la industria de Hollywood. A sus 63 años, la actriz eclipsó las miradas en las galas de Cannes con una propuesta estética audaz que fusiona el misticismo nocturno con la opulencia de la alta joyería, demostrando que el magnetismo no entiende de fechas de nacimiento.

Demi Moore en el Festival de Cannes 2026 con un diseño de la firma Gucci y joyería de lujo (Foto: Instagram/@boucheron)

El diseño escultural: Moore impactó con un ceñido e impecable vestido largo en un profundo tono morado metalizado con efecto texturizado de piel de cocodrilo de la firma de lujo Gucci , que se destaca por su silueta de corte sirena y un refinado escote off-the-shoulder (hombros caídos) con terminación en forma de corazón. Una silueta arquitectónica que esculpe el cuerpo y reescribe los códigos del glamour clásico con un giro vanguardista y felino.

El centro de atención: El estilismo cobró una dimensión monumental gracias al impresionante collar de Alta Joyería firmado por Boucheron . Se trata de un imponente cuello rígido cuajado de diamantes con hileras colgantes que enmarcaron su rostro y aportaron una luminosidad robótica y majestuosa.

El estilismo de belleza: Para dar total protagonismo a la magnífica joya, la actriz lució su emblemática e icónica melena oscura perfectamente lacia, suelta y con raya al medio, acompañada de un maquillaje sobrio que resaltó sus facciones de forma natural.

Con apariciones de este calibre, la intérprete no solo se posiciona como una de las mejores vestidas del Festival de Cannes 2026, sino que lidera una declaración de intenciones: las mujeres de más de 50 años reinan con absoluta sensualidad, elegancia y un poderío estilístico incuestionable sobre la alfombra roja.