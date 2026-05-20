El lunes fue complicado para Wanda Nara, y Florencia de la Ve contó que Mauro Icardi hizo más por arruinarle el día que las masivas críticas que recibió junto a Aptra luego de que se ganara el premio Martín Fierro a Mejor Conductora.

“Se largó a llorar desconsoladamente”, reveló Flor sobre su encuentro a solas con Wanda en medio de la ceremonia.

“Me sacó para un costado, porque había otros que podían escucharme, y dijo 'la verdad es que no puedo disfrutar nada... ’“, continuó De la Ve.

Wanda Nara se llevó el Martín Fierro a Mejor Labor en Conducción Femenina (Foto de Instagram)

Y cuando Flor intento animarla celebrando los dos premios que se había llevado en la velada, Wanda disparó: “Estoy cansada de este hijo de pu..., de Mauro”.

La bronca de Wanda con Mauro

“Hoy fue un día fatal para mí, porque tuve que pasar por la embajada de Turquía, porque me quiere sacar las chicas”, le blanqueó Nara a Flor.

“Es un montón. Yo creo que nunca va a suceder, nunca le van a sacar a las hijas. Pero igual ya solamente que te lo digan es difícil”, cerró Flor de la Ve sobre Wanda Nara.