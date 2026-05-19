Después de una noche cargada de emociones en el Hotel Hilton, donde se quedó a dormir tras la entrega de los Martín Fierro 2026, evento en el que fue premiada como mejor conductora, Wanda Nara fue picantísima al referirse a Mauro Icardi. “No me meto en los problemas penales ni de mis novios, exnovios, ni de mis amigos”, lanzó.

En diálogo con Puro Show, la mediática habló de su situación legal con el papá de sus hijas: “Bastante tengo con mi situación legal, cada uno tiene que defender su situación y yo no tengo nada que ver. Mis cosas están muy bien, me estoy ocupando, estuve en la embajada turca con Ana (Rosenfeld)”.

Wanda Nara en el Martín Fierro 2026 (Foto: Movilpress)

“Yo me defiendo nada más, mi otro ex turco tiene problemas judiciales y yo no me meto y cada uno sigue siendo padre, las cosas personales no tiene nada que ver con lo judicial”, agregó.

Wanda Nara confirmó que MasterChef Celebrity volvería recién hacia fin de año. En ese contexto, reveló que pidió especialmente dos figuras muy difíciles de conseguir para esta nueva edición: “Un deportista y un actor”.

Luego, cuando el cronista le consultó si uno de los convocados podía ser Agustín Bernasconi —su compañero en la película que protagonizaron juntos y que se estrenará antes de fin de año—, Wanda sorprendió al contar que no hizo falta convencerlo. “Él me dijo que le encanta el programa y que quiere estar”, aseguró, dejando abierta la posibilidad de verlo en el reality de Telefe.

Pero el momento más picante llegó cuando le preguntaron si el deportista que quiere sumar “juega en Turquía”, en clara referencia a Mauro Icardi. Fiel a su estilo, Wanda respondió con ironía: “¿Está sin trabajo? Si no hay contrato, capaz escucha la oferta de Telefe”.

y luego de que le preguntaran si Icardi seguirá en el Galatasaray, la empresaria aprovechó para chicanear a su ex: “¿Está sin trabajo? Si no hay contrato capaz escucha la oferta de Telefé”.

QUÉ RESPONDIÓ WANDA NARA A LAS CRÍTICAS POR SU PREMIO A MEJOR CONDUCTORA EN LOS MARTÍN FIERRO 2026

Wanda Nara enfrentó a la prensa y respondió sin vueltas a quienes pusieron en duda su premio a mejor conductora. Consultada por Puro Show sobre las críticas que circularon en redes sociales y en algunos medios, la mediática fue tajante: “No respondo nada. Cada uno que piense lo que quiera, es divertido".

Wanda Nara habló en Puro Show tras su salida del Hotel Hilton post Martín Fierro 2026 (Foto: captura de eltrece).

“Los Martín Fierro es un poco esto, criticar el que no te gusta cómo se vistió, decir ‘qué lindo este vestido, capaz me lo hago parecido para otra fiesta’. No tengo nada malo para decir, yo amo a todos y aprendo de todos, también de la gente que no me cae bien y de quienes admiro”, lanzó en la mañana de este martes.

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