La fiesta de los Martín Fierro 2026 fue el escenario de una emotiva reconciliación entre tres figuras históricas del espectáculo: Moria Casán se abrazó con Georgina Barbarossa tras años de distanciamiento y también protagonizó un conmovedor encuentro con Carmen Barbieri.

Al día siguiente de la premiación de Aptra y luego de la comentada reconciliación con Georgina, la conductora de La mañana con Moria reveló en su programa qué le dijo al oído a Barbarossa y conmovió a todos. De hecho, María Fernanda Callejón no pudo contener las lágrimas en vivo al escucharla.

Moria Casán reveló qué le dijo al oído a Georgina Barbarossa y emocionó a todos (captura de eltrece)

QUÉ LE DIJO MORIA CASÁN A GEORGINA BARBAROSSA AL OÍDO EN LOS MARTÍN FIERRO 2026

“Georgina trabaja desde chica, ha hecho miles de cosas, es una artista muy reconocida. Hemos trabajado juntas, hemos sido amigas, la hemos pasado muy bien”, comenzó diciendo Moria.

“Cuando nos abrazamos yo sentí que ella se emocionaba. Me parece que las dos nos dijimos ‘te quiero’, pero yo le dije: ‘Sorry si te lastimé’”, reveló la One.

Luego profundizó sobre el momento que compartieron: “Cuando nos abrazamos sentí que ella estaba conmovida. Estaba frágil. Para mí el momento fue verdadero, una cosa linda, juntarnos. Yo me sentí muy bien. No me pareció forzado ni hipócrita”.

“Somos mujeres del espectáculo con una trayectoria importante. Somos prestigiosas y populares”, agregó.

Y cerró, visiblemente movilizada: “Ella me dijo ‘te quiero’. Yo le dije ‘sorry si te lastimé’. Fue un momento verdadero, lindo y emotivo”.

Moria, Carmen y Georgina en los Martín Fierro (captura de eltrece)

LAS EMOTIVAS PALABRAS DE MORIA SOBRE SU ENCUENTRO CON CARMEN BARBIERI

Además, Moria también se refirió al reencuentro que tuvo con Carmen Barbieri durante la ceremonia de los Martín Fierro.

“Yo era muy amiga del padre de Carmencita Barbieri. Luego ella debuta con nosotros en una revista y yo le regalo su primer vestidito. Soy muy amiga de la familia Barbieri y a Carmen la conozco desde muy chiquita. Después, en la vida, cada una va por su lado”, recordó Casán.

“Es una mujer del espectáculo que admiro y respeto. Hemos tenido nuestras idas y vueltas, pero mujeres del espectáculo como las que subimos ayer al escenario no hay muchas”, aseguró, tras la emotiva noche.

Y concluyó con contundencia: “No somos tan hipócritas en este ambiente. Somos tres mujeres que hemos recorrido un largo camino, cada una con una carrera impresionante”.