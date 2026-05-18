Moria Casán volvió a acaparar todas las miradas en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026. La diva llegó al Hotel Hilton con un impactante vestido de alta costura y acompañada por su nieto Dante Della Paolera, el hijo de Sofía Gala, quien también llamó la atención por su enorme parecido con la actriz.

Fiel a su estilo, La One desplegó glamour, humor y carisma durante su paso por la red carpet, donde habló con la China Ansa e Iván de Pineda sobre el look que eligió para la gran noche de Aptra.

Martín Fierro 2026: Moria Casán impactó en la alfombra roja con un vestido de alto impacto y su nieto Dante (captura de Telefe)

“Estoy vestida por Pucheta Paz. Es una obra de arte. No puedo sentarme con esto. Después me voy a poner otra cosa”, expresó divertida, saliendo en vivo por Telefe.

Además, remarcó la importancia de la ceremonia y el valor simbólico de los premios Martín Fierro dentro de la televisión argentina.

“Quiero dar lo mejor para este show que me honra. Apoyar este premio es importante porque forma parte de nuestro folklore”, aseguró.

Martín Fierro 2026: Moria Casán impactó en la alfombra roja con un vestido de alto impacto y su nieto Dante (captura de Telefe)

Martín Fierro 2026: el nieto de Moria Casán sorprendió en la alfombra roja

Luego, Moria presentó con orgullo a Dante, que la acompañó durante toda la gala.

“Vine con mi nieto. Él es mi hombre, es el que me acompaña”, dijo la conductora.

Al verlo, Iván de Pineda destacó el gran parecido del adolescente con Sofía Gala y le preguntó cómo se sentía de compartir una noche tan especial con su abuela.

Con un look muy cool y relajado, Dante respondió: “Estoy bien”.

Además, dejó en claro que espera que Moria se lleve el premio a Mejor labor conducción femenina por La mañana con Moria.

“Espero que sí”, expresó con una sonrisa.