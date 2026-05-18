Darío Lopilato fue uno de los primeros en llegar a la alfombra roja de los Martín Fierro 2026 y desde Ciudad te mostramos el momento en que sorprendió al arrivar al Hotel Hilton con muletas, acompañado por su novia, María Irigaray.

El pasado 1 de abril se supo que el actor tuvo que realizarse una intervención quirúrgica de urgencia después de sufrir un accidente inesperado mientras jugaba al fútbol. Tras ser internado en la Clínica Zabala de Belgrano, donde le realizaron los estudios correspondientes, los médicos confirmaron que sufrió una fractura de peroné.

(Foto: Movilpress).

Debido a este diagnóstico es que determinaron operarlo para garantizar su recuperación y este lunes 18 de mayo se mostró casi recuperado, con el refuerzo de las muletas en la entrega de premios de APTRA.

Darío Lopilato y María Irigaray (Foto: Movilpress)

LA PALABRA DE DARÍO LOPILATO SOBRE SU SALUD EN EXCLUSIVA

En medio de la preocupación, Darío decidió llevar calma y respondió a Ciudad Magazine a través de sus historias de Instagram. “Mejorando, gracias a Dios”, expresó, de forma breve pero contundente.

Darío Lopilato rompió el silencio tras su operación de urgencia (captura de Instagram)

Su mensaje fue clave para tranquilizar a sus seguidores, que se mostraron alarmados al conocerse la noticia de su internación y posterior cirugía. Tras más de dos semanas del hecho, el actor se muestra casi recuperado en los Martín Fierro 2026.

Darío Lopilato llegó en muletas a los Martín Fierro 2026 (Foto: Movilpress).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.