A poco más de una semana de sufrir un grave accidente jugando al fútbol, Darío Lopilato llevó tranquilidad a sus seguidores sobre su estado de salud.

El miércoles 1 de abril, el hermano de Luisana Lopilato sufrió una fractura de peroné y otras lesiones internas que derivaron en una intervención quirúrgica de urgencia en la Clínica Zabala de Belgrano.

Poniéndole humor al tema, el actor reapareció en Instagram con un video en el que se lo ve en silla de ruedas y con una bota ortopédica en su pierna, donde contó cómo atraviesa su recuperación.

Darío Lopilato habló de su salud tras la operación: “Me rompí todo”

Darío Lopilato habló de su salud tras la operación: “Me rompí todo”

“Metí la pata. Literalmente. Hay gente que se fractura, hay gente que se rompe los ligamentos… Vos te rompiste los huesos, los ligamentos, las venas. Placa, tornillos, bulones, alambres… de todo, todo, todo”, expresó Darío, apelando al humor pese al delicado cuadro.

Más allá de su tono distendido, lo cierto es que el accidente tuvo consecuencias importantes: los médicos debieron colocarle varios tornillos en la pierna, por lo que ahora deberá afrontar un estricto proceso de rehabilitación con kinesiología y reposo.

Antes de cerrar el video, Lopilato agradeció el apoyo recibido en este difícil momento: “Gracias por todas las oraciones, gracias por los mensajes y a muchos amigos que estuvieron presentes, que me están viniendo a visitar. También agradezco al cuerpo de cirugía de la Clínica Zabala, muchas gracias por la paciencia que me han tenido”.