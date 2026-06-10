Disney+ compartió un nuevo adelanto de Descendientes: un malvado país de las maravillas, la próxima entrega de la exitosa franquicia juvenil que llegará a la plataforma el 17 de julio. Además, se confirmó una incorporación de lujo al elenco: la reconocida actriz y humorista Awkwafina se suma a la historia para interpretar a Chessy la Gata, uno de los personajes más emblemáticos del universo de Alicia en el País de las Maravillas.

La nueva película retoma la historia luego de que Red y Chloe lograran cambiar el destino de la Reina de Corazones y proteger a Cenicienta. Sin embargo, lo que parecía un final feliz tendrá consecuencias inesperadas. Al alterar el pasado, las protagonistas desencadenaron la aparición de un nuevo villano: Maddox Hatter, quien pondrá en peligro el equilibrio del País de las Maravillas.

Imagen de Descendientes: Un Malvado País de las Maravillas (Foto: gentileza Disney+)

Cuando Maddox captura a la Reina de Corazones, Red y Chloe deberán embarcarse en una nueva misión para rescatarla. En esta aventura contarán con la ayuda de Pink, la nueva hermana de Red; Luis, el hijo de Luisa Madrigal; Hazel, la hija del Capitán Garfio; y Max, el hijo de Maddox. Juntos enfrentarán desafíos, alianzas inesperadas y amenazas ocultas que pondrán a prueba su valentía.

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El adelanto muestra a las protagonistas inmersas en una dinámica completamente diferente, marcada por nuevos personajes y conflictos. A medida que las lealtades comienzan a difuminarse, Red y Chloe deberán descubrir quiénes están realmente de su lado y quiénes representan un peligro para el futuro del País de las Maravillas.

Póster de Descendientes: Un Malvado País de las Maravillas (Foto: gentileza Disney+)

El elenco principal vuelve a contar con Kylie Cantrall como Red, Malia Baker como Chloe, Leonardo Nam como Maddox Hatter, Melanie Paxson como el Hada Madrina y Paolo Montalban como el Rey Encantador. También regresan Rita Ora en el papel de la Reina de Corazones y Brandy como Cenicienta. Entre las nuevas incorporaciones se destacan Liamani Segura, Brendon Tremblay, Alexandro Byrd, Kiara Romero, Joel Oulette, Zavien Garrett, Ryan McEwen y Dayton Paradis.

La película está dirigida por Kimmy Gatewood y cuenta con guion de Tamara Chestna, Dan Frey y Ru Sommer. Además, el ganador del premio Emmy Emilio Dosal vuelve a encargarse de las secuencias musicales y coreográficas, uno de los sellos distintivos de estos telefilms.

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