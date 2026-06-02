Los dragones vuelven a surcar los cielos de Westeros. HBO Max presentó el tráiler oficial de la tercera temporada de La Casa del Dragón (House of the Dragon), una de las series más exitosas del universo de Game of Thrones, y confirmó que los nuevos episodios llegarán el próximo 21 de junio a HBO y HBO Max.

La nueva entrega contará con ocho episodios que se estrenarán de manera semanal y acompañarán a los fanáticos hasta el 9 de agosto, fecha prevista para el gran final de temporada. Basada en la novela Fire & Blood, de George R. R. Martin, la ficción está ambientada 200 años antes de los acontecimientos narrados en Game of Thrones y explora el ascenso y la caída de la poderosa Casa Targaryen.

El adelanto deja en claro que la historia entrará en una etapa decisiva de la Danza de los Dragones, la guerra civil que enfrenta a los partidarios de Rhaenyra Targaryen y Aegon II por el control del Trono de Hierro. Las imágenes muestran batallas a gran escala, enfrentamientos entre dragones y una escalada de violencia que amenaza con cambiar para siempre el destino de los Siete Reinos.

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CÓMO SERÁ LA TERCERA TEMPORADA DE LA CASA DEL DRAGON, BASADA EN LOS LIBROS DE GEORGE R.R. MARTIN

Según trascendió, la temporada comenzará con la esperada Batalla del Gaznate, uno de los acontecimientos más importantes del conflicto relatado por Martin en sus libros. El showrunner Ryan Condal llegó a anticipar que el episodio de estreno será uno de los más ambiciosos que haya producido la serie hasta el momento.

El elenco volverá a estar encabezado por Matt Smith, Emma D’Arcy y Olivia Cooke, acompañados por Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim, entre otros. Detrás de cámaras continúan Ryan Condal como showrunner y George R. R. Martin como productor ejecutivo y cocreador del proyecto.

Mientras la guerra por el Trono de Hierro alcanza su punto más crítico, HBO Max apuesta nuevamente a uno de sus mayores éxitos. Y para tranquilidad de los fanáticos, la historia de los Targaryen no terminará aquí: la compañía ya confirmó que la serie tendrá una cuarta temporada.

Imagen promocional de La Casa del Dragón (Foto: gentileza HBO Max)

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